Que Bom, uma sorveteria no estilo europeu



Gelateria de Amparo traz novidades da Europa e atrai consumidores da região de Campinas, de São Paulo e de todo o Brasil



SÃO PAULO - Instalada na estância hidromineral de Amparo, perto de Serra Negra e Águas de Lindoia, na região metropolitana de Campinas, a sorveteria Que Bom está fazendo muito sucesso, atraindo consumidores das cidades próximas, da capital paulista e de todo o País. A sorveteria era um estabelecimento tradicional, modesto, mas mudou de endereço, passou por uma reformulação visual e começou a apresentar sorvetes artesanais extremamente criativos, inspirados em produtos de gelaterias da Europa.



A mudança deu-se há dois anos com o retorno da Europa de Matheus Brunetto Baradel, 27 anos, filho dos proprietários da sorveteria, que, com 17 anos de idade, decidiu tentar a carreira de jogador de futebol no exterior. Jogou em Portugal, Espanha e Itália, mas sofreu uma lesão no joelho que o fez abandonar os gramados precocemente. Depois, permaneceu cinco anos na Inglaterra trabalhando na administração de restaurantes. Em uma das viagens ao Brasil para rever a família, pensou em como poderia dinamizar a sorveteria dos pais, Eduardo e Mara. "Então, voltei para a Europa e fiz estágios e tr abalhei durante dois anos em fábricas de sorvetes na Itália, Alemanha e Inglaterra", lembrou Baradel.



"Aprendi a fazer os mais variados tipos de sorvetes, que aqui no Brasil são pouco conhecidos, como os gelatos, que são mais saudáveis e menos gordurosos, pois são feitos com produtos frescos e naturais", contou. Ao retornar para Amparo, com o apoio dos pais e de seu irmão Thiago, transferiu o estabelecimento para outro endereço e criou uma sorveteria nos moldes europeus, mais sofisticada. "Investimos também no visual, com instalações modernas e mais amplas", explicou, ressaltando que nem mesmo as medidas implementadas pelas autoridades sanitárias para evitar aglo mera&cce dil;ões, em razão da pandemia de coronavírus (covid-19), travaram o crescimento da empresa. "Passamos a atender pelo sistema delivery e para retirada em nossa loja. Sempre com muito sucesso", acrescentou.



Hoje, a Que Bom vende sorvetes que não só são deliciosos como atraem pelo preço mais baixo em comparação com as sorveterias tradicionais. "Oferecemos também sorvetes artesanais que apresentam imagens bem atraentes e surpreendem o paladar dos consumidores", disse. Entre as muitas atrações, estão o Petit Gateau no copo, uma combinação de gelato de baunilha com bolinho cremoso de chocolate, os Freakshakes Yakult, o Kindermaltine e o Unicórnio, que faz muito sucesso entre crianças e adolescentes. Outros destaques são as tor tinhas F errero, uma combinação com o tradicional chocolate Ferrero Rocher e Nutella, as tortinhas de limão e o famoso açaí nas versões montadas no copo ou na tigela.



Localizada à Avenida Bernardino de Campos, 95, no centro histórico de Amparo, a nova Que Bom e seus produtos sofisticados já foram tema de reportagem veiculada pela TV Record, de Campinas. Fundada em 1990 como Kibon Sorveteria, em março de 2019 adotou o nome Que Bom, mas continuou a oferecer os produtos da Kibon e de outras marcas, como Nestlé, La Basque e Häagen-Dazs.



Em 2020, com a criação da marca Brudel (Il vero gelato), a sorveteria passou a investir em fabricação própria, oferecendo também os gelatos, sorvetes no estilo italiano, feitos com uma base de leite e creme de leite, além de serem aromatizados com frutas in natura (purê de frutas) e diversos tipos de insumos originalmente italianos. Entre estes produtos, estão os sabores tradicionais pistachio (pistache), nocciola (avelã), iogurte com amarena, café crocante, fior di latte (nata), stracciatella (flocos) e chocolate belga. Além dos gelatos, ainda oferece os sorbets (sorvetes à base de água) nos sabores manga, limão, goiaba, abacaxi com hortelã e laranja com morango, todos envasados em embalagens de 250 ml.



Os produtos da marca Brudel estão encontrando tanta receptividade que Baradel já está distribuindo seus produtos para outras sorveterias da região, além de estudar um acordo para fornecimento a um grande supermercado da cidade. Para os próximos meses, está pensando em abrir uma franquia da sorveteria Que Bom, para levar os deliciosos produtos até outras cidades. "Os sorvetes no estilo europeu são o nosso diferencial", concluiu.

Que Bom Sorveteria: telefone (19) 3808-2638. Celular: (19) 98151-9369. Facebook: f/quebomsorveteria Instagram:@quebomsorveteria

Legendas das fotos:

Crédito: Divulgação

Foto 2 - Fachada da Que Bom, em Amparo: sorveteria oferece produtos que atraem consumidores de todo o País

