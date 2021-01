Após onda de revolta contra Bolsonaro, surgem placares do impeachment

Já existem pelo menos dois perfis no Twitter divulgando um placar do impeachment de Jair Bolsonaro

A tragédia que assola o Amazonas, com a população agonizando nos hospitais de Manaus por falta de oxigênio, reacendeu a revolta popular contra a condução desastrosa de Jair Bolsonaro da pandemia do novo coronavírus. O presidente promove aglomerações, questiona a necessidade do uso da máscara, espalha desconfiança contra a vacina e a inoperância de seu ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, levou o Brasil a ficar no final da fila da vacinação mundial.

Cientes de tudo isso, internautas expressaram sua indignação nas redes na sexta-feira (15) e a palavra "impeachment" ganhou força. Já existem pelo menos dois perfis no Twitter divulgando um placar do impeachment de Jair Bolsonaro, ou seja, computando os votos de deputados favoráveis ao afastamento do presidente da República caso um impeachment fosse colocado em votação.

O perfil Placar do Impeachment (@sos_impeachment) baseia sua contagem em manifestações públicas de parlamentares sobre o impeachment. Além disso, compartilhou uma planilha com o e-mail de deputados federais que não se posicionaram a fim de que os internautas possam pressioná-los. No momento, o perfil computa 87 votos favoráveis e 39 contrários.

Até a publicação desta matéria, o perfil, que até ontem fazia posts sobre história, somava 32,8 mil seguidores.

Já o Como vota, deputado/a? (@comovotadep), além do perfil no Twitter, lançou um site. O perfil computa 109 votos favoráveis ao afastamento de Jair Bolsonaro e 40 contrários e também tem convocado internautas a pressionarem parlamentares nas redes.

"Somos uma iniciativa popular que quer pressionar os deputados para que se comprometam com o voto SIM para o #ImpeachmentBolsonaroUrgente. Vamos pressionar no Twitter e em todas as redes sociais para que o placar seja revertido e o #BolsonaroGenocida seja imediatamente cassado", diz um dos textos no site. O perfil no Twitter tinha 1.025 seguidores até a publicação desta matéria.

Redação

