Colômbia: Festival Quibdó África promoverá cinema afrodescendente

Colômbia, 16 de agosto (Prensa Latina) O Festival de Cinema Quibdó África, que promove o cinema afrodescendente, registrou hoje mais de 50 filmes do continente africano e da América Latina, cuja exibição será virtual devido à pandemia de Covid-19.

De 15 a 19 de setembro, o evento cinematográfico terá como país convidado a República Democrática do Congo, e receberá produções de 26 países durante sua segunda exibição, com acesso por meio da plataforma online Boonet.



Segundo o diretor do Festival, Wilfrid Massamba, mais de mil produções já foram apresentadas ao evento, cujo objetivo inclui aproximar o público colombiano de uma indústria quase inacessível nos circuitos comerciais da região latino-americana.



A competição de filmes admitirá trabalhos nas diferentes categorias de animação, documentário, longa-metragem de ficção, curta-metragem de ficção e experimental, assim como uma dotação para os oito filmes vencedores a nível nacional.



As entradas internacionais incluem Never Look at the South (França-Congo), Reflection (Martinica), Buried (Camarões), Something's Got to Give (Gana), E'ville (Congo), Becoming Blak (Alemanha), que destacará o melhor do cinema africano e da diáspora afro-caribenha.



Normalmente realizado em Quibdó, capital do departamento com o maior número de afrodescendentes na Colômbia, o evento promoverá o intercâmbio da cultura sul-americana com o universo visual da África.



