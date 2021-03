Bruno Pernadas lança vídeo de “Theme Vision” - o avanço do novo álbum que chega a 23 de Abril







“Theme Vision”, hoje disponível em vídeo, é o tema de avanço do próximo álbum de Bruno Pernadas. A música chega às plataformas digitais no próximo dia 19 de Março.



Pernadas, responsável pela composição, letra, arranjos e produção de “Theme Vision”, assina também a realização do videoclipe juntamente com Jep Jorba.



Gravado no Verão de 2020, Private Reasons vê a luz do dia a 23 de Abril e estará disponível para pré-venda nas lojas Fnac a partir da próxima Sexta-Feira. Sobre o disco, leiam-se as palavras da Culturgest, que abre portas ao concerto (esgotado) de apresentação do álbum no próximo dia 21 de Maio:



Pensado e desenhado como fecho de uma bela ideia de trilogia pop, Private Reasons pode igualmente ser a mais magnífica porta de entrada que o universo musical de Bruno Pernadas podia aspirar. É compreensível que a circunstância de um fim provocado proporcione um gesto de escala grandiosa, mas nada nos preparou para tamanha prova de superação criativa, nem mesmo com os discos anteriores How Can We Be Joyful In A World Full Of Knowledge? (2014) e Those Who Throw Objects At The Crocodiles Will Be Asked To Retrieve Them (2016), nos quais já tinha ficado bem exposta a miríade de ideias, recursos e linguagens que habitam a sua música.

Com efeito, Private Reasons é uma declaração imensa e definitiva da arte pop de Pernadas, onde mais uma vez somos convidados a viajar de alma cheia por um mundo de estilos musicais, geografias, imagens, vozes e espíritos, refazendo clássicos e vislumbrando o futuro, em que tudo parece construído com ambições de dimensão faraónica, querendo deixar um monumento no seu tempo, e no nosso. É uma compilação luminosa de histórias sonoras épicas que, por entre composições, arranjos e instrumentação pouco convencionais, nos revela em surdina o que podemos ouvir para além desta trilogia, para além da pop, no amanhã da música de Bruno Pernadas.



Força de Produção