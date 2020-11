Brasil: Barbas de molho?



Por Osvaldo Cardosa Samón Brasília, 15 nov (Prensa Latina) A derrota de Donald Trump nas urnas nos Estados Unidos levou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a se sentir inseguro e a reavaliar a estratégia a seguir com vistas à sua possível reeleição nas eleições de 2022.

Após o retumbante fracasso de seu ídolo, o ex-militar brasileiro começou a se inquietar com a perda de território eleitoral em favor de políticos de centro ou de esquerda.



Ele comentou que a vitória do democrata Joe Biden é um claro sinal de alerta para os conservadores.



Ao colapso do candidato republicano se juntariam outros recentes da direita sul-americana, como nas votações realizadas na Argentina e na Bolívia.



Em público e em intercâmbios com apoiadores nas redes sociais, Bolsonaro admitiu temer que algo semelhante possa acontecer no Brasil.



'Não sei se serei candidato à reeleição, ainda há um longo caminho a percorrer até 2022', disse o ex-capitão do Exército após anunciar que Biden é o 46ú presidente da nação do Norte.



O governante ultradireitista pediu aos brasileiros que não parassem de votar nas eleições municipais de 15 nov e pediu para não 'desperdiçar o voto'.



O ex-chanceler Celso Amorim previu que o isolamento internacional do Brasil aumentará com a chegada do democrata à Casa Branca.



Ao mesmo tempo, denunciou que a 'submissão total' do atual governo a Trump trouxe 'grandes prejuízos' ao seu país e citou como exemplo as convulsivas relações com a China.



Além disso, nas organizações internacionais, o gigante sul-americano se afastou dos países em desenvolvimento, preferindo atuar como guardião dos interesses dos Estados Unidos.



O presidente brasileiro é conhecido como 'o Trump tropical' por sua retórica violenta e abuso das redes sociais em detrimento da imprensa tradicional.



Para analistas, o resultado das eleições nos Estados Unidos marcará o rumo dos dois anos e dois meses que Bolsonaro deixou no poder, que percorrerá passos muito incertos para uma desejada reeleição.



