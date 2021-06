No Grupo B, Rússia junta-se à Bélgica e à Finlândia com 3 pontos. Bélgica joga amanhã com a Dinamarca para completar a segunda ronda de jogos no grupo.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1. Provavelmente a Rússia terá de vencer a Dinamarca no dia 21 para ficar na competição.

Grupo B

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3

Finlândia 2 1 0 1 1 1 3

Rússia 2 1 0 1 1 3 3

Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0

Pravda.Ru

Foto: Aleksei Miranchuk

https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksei_Miranchuk#/media/File:Aleksei_Miranchuk_2020.jpg