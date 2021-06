Checos e eslovacos vitoriosos

República Checa passa teste escocês, Eslováquia vence Polônia e Espanha e Suécia empatam sem golos.

Dois golos por Schick viu a República Checa passar a Escócia sem resposta. No jogo entre Polônia e Eslováquia, o resultado foi 2-1 para a Eslováquia. Szczesny marcou na própria baliza (de facto o guarda-redes polaco teve azar, pois a bola bateu nas costas dele depois de ressaltar do poste). Linetty igualou aos 46' mas aos 69', Skrintar colocou os eslovacos à frente e fixou o resultado.

Eslováquia teve dois remates à baliza e marcou dois golos. A Polónia teve uma posse de bola de 57%, 17 remates, 3 à baliza, 5 cantos contra dois dos adversários.

O jogo entre Espanha e Suécia viu bom futebol e momentos de grande exibição, mas sem golos. A estatística do jogo dirá tudo: Posse de bola 85% a favor da Espanha (contra 15%); 17 remates (4); 5 à baliza (1); 6 cantos (1) e o guarda-redes sueco fez 5 defesas (contra 0).

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

Itália 1 1 0 0 3 0 3

Suiça 1 0 1 0 1 1 1

Pais de Gales 1 0 1 0 1 1 1

Turquia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3

Finlândia 1 1 0 0 1 0 3

Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0

Rússia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Áustria 1 1 0 0 3 1 3

Holanda 1 1 0 0 3 2 3

Macedónia N. 1 0 0 1 1 3 0

Ucrânia 1 0 0 1 2 3 9

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Rep. Checa 1 1 0 0 2 0 3

Inglaterra 1 1 0 0 1 0 3

Croácia 1 0 0 1 0 1 0

Escócia 1 0 0 3 0 2 0

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Eslováquia 1 1 0 0 2 1 3

Espanha 1 0 1 0 0 0 1

Suécia 10 1 0 0 0 1

Polónia 1 0 0 1 1 2 0

Grupo F

França

Alemanha

Portugal

Hungria

Pravda.Ru

Foto: Patrik Schick (Rep. Checa)

Por Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89611256