Bolsonaristas se aglomeram para pedir fechamento do STF e golpe militar

Xingaram as vacinas, deram gritos histéricos para as pessoas voltarem logo ao trabalho e aplaudiram o boicote de Bolsonaro à luta contra a pandemia

(Foto: Eduardo Matysiak)

Apoiadores de Bolsonaro saíram às ruas neste domingo (14) em algumas capitais brasileiras, entre elas Brasília, Rio, São Paulo, Campo Grande, Belo Horizonte e Belém para protestar contra as vacinas e as medidas sanitárias de prevenção e proteção da população, tomadas pelos governos estaduais diante do agravamento da pandemia de Cocid-19.

Em Copacabana, cerca de 500 ativistas pró-vírus e pró-Bolsonaro também protestavam num carro de som em frente à praia contra os governadores, a vacina, a máscara e todas as medidas de proteção na pandemia.

Fizeram aglomeração e boa parte dos participantes não usava máscara. Muitos deles, para variar, defenderam o golpe contra a democracia. Os ataques histéricos pediam também o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar.

Os grupos eram reduzidos, mas muito barulhentos. Fizeram buzinaços, atrapalharem o trânsito com carreatas e espalharam o vírus. Eles gritavam contra o uso de máscaras e a restrição às aglomerações e à movimentação não essencial das pessoas.

Em Brasília, com apoio da deputada Bis Kicis (PSL-DF), nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, foi realizada uma carreata na Esplanada dos Ministérios defendendo a ampliação das mortes pelo coronavírus.

Só não houve mais aglomeração porque a Polícia Militar do DF impediu que eles parassem um carro de som nas imediações do Congresso Nacional. Os bolsonaristas querem que todos - os outros - voltem a trabalhar imediatamente, mesmo que estejam morrendo mais de 2 mil pessoas por dia.

