Mulheres são mais atingidas pela crise nos Estados Unidos

Washington, 12 mar (Prensa Latina) As mulheres nos Estados Unidos perderam um montante líquido de 5,4 milhões de empregos durante a recessão devido à Covid-19, um milhão a mais que os homens, indica hoje o jornal La Opinion .

O jornal californiano, o de maior circulação em espanhol no país, destaca que a maior parte das perdas foi de mulheres afro-americanas e de origem latina e asiática.



Ao descrever a queda do número de mulheres, o jornal nota que, em janeiro, o Ministério do Trabalho indicou que mais da metade dos empregos no país eram ocupados por mulheres, principalmente na área da saúde, conquista que, afirmou, durou muito pouco.



Aquelas que já enfrentavam dificuldades antes da pandemia são as mais afetadas por esta crise. Elas já ganham 77 centavos para cada dólar que um homem ganha, disse ele.



Da mesma forma, o isolamento da pandemia se refletiu no aumento da violência doméstica. Os números oficiais mascaram uma realidade ainda oculta, onde muito mais mulheres do que o relatado são vítimas atrás das portas de suas casas.



Além disso, disse o jornal, as devastações e distúrbios causados pela mudança climática afetam especialmente as mulheres latinas e afro-americanas, 80% das pessoas deslocadas em todo o mundo pela mudança climática são mulheres.



