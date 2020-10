Maduro afirma que Colômbia treina 'mais de mil' mercenários para sabotar eleições na Venezuela

Sputnik - Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, disse neste sábado (10) que o Exército da Colômbia está treinando "mais de mil" mercenários para serem enviados em missões de sabotagem e terrorismo na Venezuela.

Trata-se de "mercenários, terroristas que pretendem infiltrar-se na Venezuela e sabotar o clima político e eleitoral que deve nos conduzir às eleições da Assembleia Nacional de 6 de dezembro próximo", ressaltou.

"A esta hora que estou falando, na Colômbia estão sendo preparados mais de mil mercenários sob o treinamento do Exército Nacional da Colômbia e sob as estruturas de inteligência da Colômbia, sob conhecimento, proteção e apoio do presidente Iván Duque", afirmou Maduro.

O líder venezuelano denunciou a existência de uma "guerra de caráter não convencional, uma guerra econômica, financeira, política, midiática, mas também uma guerra armada", liderada pelos EUA e Colômbia contra a Venezuela.

Em meados de setembro, Nicolás Maduro anunciou a captura de um norte-americano, suspeito de espionagem, com armas de grande calibre perto de duas refinarias de petróleo no estado de Falcón, norte do país, e denunciou um plano para provocar uma explosão.

http://www.patrialatina.com.br/maduro-afirma-que-colombia-treina-mais-de-mil-mercenarios-para-sabotar-eleicoes-na-venezuela/