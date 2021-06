Na Hungria, outro grande escândalo trovejou na véspera do Euro 2020. Depois do novo uniforme da seleção ucraniana com um mapa da Crimeia e da proibição de Baku de visitar o torneio do jornalista Nobel Arustamyan, os torcedores húngaros se destacaram.

Os torcedores vaiaram seus rivais de joelhos antes do jogo amistoso de seu time contra a Irlanda. Como de costume, os irlandeses o fizeram de acordo com o movimento Black Lives Matter. Talvez eles não prestassem muita atenção ao apito, mas a Hungria é um dos organizadores do Euro 2020.

"Ao mesmo tempo, a posição dos adeptos é apoiada pela Federação Húngara de Futebol, que publicou uma mensagem na véspera do jogo. Diz que os jogadores não se ajoelharão antes do jogo. De acordo com os dirigentes do futebol, a federação está totalmente empenhada nos valores europeus, pelo que não há necessidade de o provar ajoelhando-se.

"A nossa federação luta contra todas as formas de ódio. As regras da FIFA e da UEFA não permitem a politização no campo de futebol e no estádio, com o que concordamos plenamente. Não condenaremos qualquer forma de ódio se nos ajoelharmos antes do jogo. Portanto, iremos não faça isso. ", - diz a mensagem.

Euro 2020 na Hungria

Quatro jogos terão lugar no Estádio Ferenc Puskas em Budapeste durante o Euro 2020:

15 de junho. Hungria - Portugal.

19 de junho. Hungria - França.

23 de junho. Alemanha - Hungria.

27 de junho. Partida de 1/8 de final.

Pravda.Ru

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pusk%C3%A1s_Ar%C3%A9na#/media/Ficheiro:Pusk%C3%A1s_Ar%C3%A9na_05.jpg