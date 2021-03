Luciana Santos saúda Lula: "Hoje venceu a Constituição e a Justiça"

PCdoB sempre esteve na linha de frente de apoio ao ex-presidente

A presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, comemorou a decisão desta segunda-feira (8) do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de anular todas as condenações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. "Hoje venceu a Constituição e a Justiça", destacou a dirigente em suas redes sociais.

Em decisão monocrática, o ministro decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, não tinha competência para julgar os casos do ex-presidente. Com essa decisão, Lula fica livre para disputar um cargo público. Agora, os processos deverão ser remetidos para a Justiça Federal em Brasília-DF para nova análise do caso.

Neste sentido, Luciana ressaltou que o PCdoB sempre esteve na linha de frente de apoio ao ex-presidente. "Sempre apontamos que os processos contra Lula tinham motivação política. E que, por isso mesmo, foram alvo de todo tipo de irregularidade, começando pelo fato de que não podiam ter sido julgados em Curitiba. Então hoje venceu a Constituição e a Justiça", disse a presidenta do PCdoB.

Segundo Luciana, essa ação é mais uma revelação de que o julgamento do ex-presidente foi por motivação política. "A cada dia, os fatos concretos revelam que os procuradores atuaram com o objetivo de retirar Lula da disputa presidencial e desconstruir o legado de um ciclo político inclusivo, nacional e popular".

A dirigente chama atenção para a necessidade ainda de "reconhecer a suspeição de Moro em todo o processo". Em sua opinião, é "importante observar também que, se por um lado, essa decisão desmascara Moro e a República de Curitiba, por outro pode abrir caminho para uma nova ofensiva contra Lula. Que estejamos todos atentos. O que defendemos sempre foi um julgamento justo e o respeito à democracia".

