Elas e o jazz

O trio lança disco homónimo e apresenta-o no palco do Teatro Maria Matos no próximo dia 15 de Dezembro.



O primeiro registo de estúdio do trio composto por Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon chega no final do ano e para assinalar o momento Elas e o Jazz regressam ao palco, em Lisboa. Uma noite inesquecível que nos levará numa viagem no tempo, a três vozes, conduzida pelos temas que fizeram a história do jazz.



Elas e o Jazz nasceram há apenas 3 anos, mas parece que estivemos juntas uma vida inteira. A música teve o condão de nos unir e, sobre a nossa diferença, construímos um projeto, mas também uma amizade que se vem estreitando. Na partilha do palco e do amor pelo jazz descobrimos inspiração, esperança e muito humor. Quisemos honrar os temas que foram a nossa escola e a nossa casa dentro do jazz. O nosso espetáculo tem essa linguagem cúmplice e generosa como fio condutor e partilhamo-la com o nosso público. Partilhamos também os arranjos dos temas que são nossos e originais e os maravilhosos músicos que nos acompanham e que também fazem parte desta história. Agora achámos que podíamos gravá-la em disco e trazê-la ao palco do Maria Matos. Estamos apenas no início, mas como em qualquer viagem, talvez o fim não seja nada e a estrada seja tudo.

E L A S



Lisboa | Teatro Maria Matos | 15 de Dezembro | 20h00 | Bilhetes 13 - 15 €

Bilhetes já à venda na Ticketline, Fnac, bilheteiras dos teatros e locais habituais.





Força de Produção