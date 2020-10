Caminhoneiros contra pressa do BR do Mar

Trabalhadores insatisfeitos com ministro, que prometeu retirar pedido de urgência do projeto.



Em 17 de setembro, o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, garantiu aos caminhoneiros autônomos, em reunião virtual, que o pedido de urgência para votação do Projeto de Lei 4.199, que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem - BR do Mar, seria retirado pelo próprio governo, que enviou o PL. Passados 20 dias, nenhuma mensagem chegou ao Congresso, o que fez com que os deputados federais Fausto Pinato (Progressistas-SP) e Ricardo Izar (PP-SP) fizessem requerimento à Câmara para retirada da urgência constitucional.

Mensagens nas redes e nos sites mostram que os caminhoneiros autônomos não estão nada satisfeitos com o projeto, muito menos com Tarcísio. Em vídeo, o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas (Sinditac), Plínio Dias, que integra o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, afirma que o ministro está "empurrando com a barriga" e alerta os motoristas e trabalhadores de serviços voltados para os transportes para o impacto social das medidas do BR do Mar. Os caminhoneiros querem que o projeto retorne ao debate.

Retorne é otimismo. Inicie, pelo que se pode ver no requerimento dos deputados Pinato e Izar: "Apesar de o Executivo alegar que a proposta está sendo construída desde o início de 2019, não chegou ao conhecimento destes líderes/parlamentares nenhuma minuta do projeto de lei, ofício ou manifestação sobre a proposição", diz o texto.

Pinato apresentou emenda para vedar "a possibilidade de contratação do transporte terrestre, seja no trajeto até o porto ou do porto até o cliente final, por armadores marítimos, empresas de cabotagem, empresas brasileiras de navegação e outras empresas, que pertençam ao mesmo grupo econômico daquele."

Passar a boiada

O BR do Mar, como vem demonstrando o Monitor Mercantil, parte de premissas falsas e diagnósticos equivocados. Passar este projeto no Congresso sem debate atende ao interesse de uma minoria e é mais um golpe contra o país - vindo do governo que prega "Brasil acima de tudo" soa ainda mais trágico.

O deputado Fausto Pinato apresentou também emenda para retirar do PL direitos das embarcações estrangeiras alugadas de serem identificadas como embarcações brasileiras. "Haverá uma clara reserva de mercado para navios construídos no exterior, por operários estrangeiros, com engrandecimento de indústrias no exterior, e que arvoram bandeira estrangeira, o que significa que haverá, ainda, maior desequilíbrio na balança de pagamentos através da remessa de fretes ao exterior", explica.

O projeto do BR do Mar segue sem relator e sem passar pelas comissões. Entrou na pauta da Câmara nesta terça-feira e novamente não foi votado - nem tinha como.

Imune

Quem deseja saber se adquiriu imunidade contra a Covid-19 conta com um teste específico, sintetizado com a proteína S1. Segundo o laboratório Lach, o único do Rio que realiza o teste, a sensibilidade e a especificidade são de 100%. "Cerca de 70% dos pacientes apresentou S1 positivo, ou seja, imunidade para Covid-19, em algum momento. Mais de 10 mil testes já foram realizados", destaca Joana Bion, chefe do setor de análise clínica.

No ninho

Rodrigo Constantino, mais conhecido nas redes por ser amigo do neto do Figueiredo, e gostar de debater com Ciro Gomes, certa feita adjetivou em seu Facebook os evangélicos como "abutres". Hoje, Constantino é empregado na Record, controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Rápidas

O FGV Ibre lançou o Portal do Ciclo Econômico, que reúne indicadores de confiança, de atividade econômica e outros índices macroeconômicos calculados pela Fundação e por outras instituições *** A gestora de fundos Trígono Capital recebe nesta quarta-feira, às 11h, Fernando de Rizzo e Thiago Struminski, CEO e CFO da Tupy, respectivamente, para conversar sobre ESG (práticas ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês), no YouTube *** O canal no YouTube da TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, recebeu o Prêmio Prata, destinado a criadores de conteúdo que atingem mais de 100 mil inscritos *** A médica Ana Cristina Russo fará palestra sobre "Autonomia da mulher e a relação médico-paciente" nesta quarta-feira, às 10h30, no canal TVIAB no Youtube. Na quinta, às 17h, o IAB falará sobre "Liberdade de expressão e reengenharia constitucional na era digital".

Foto: Por Veronica538 - Fotografia própria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4052735

Marcos de Oliveira - Colunista