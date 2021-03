Aves do Himalaia diminuem devido à mudança no uso da terra

Nova Delhi, 5 Mar (Prensa Latina) Mudanças no uso do solo reduzem o número de aves florestais nas florestas do Himalaia ocidental, considerado um hotspot de biodiversidade global devido às suas inúmeras espécies endêmicas, foi lançado hoje.

Cientistas do Centro Dehradun para Ecologia, Desenvolvimento e Pesquisa e do Centro de Biologia Celular e Molecular em Hyderabad estudaram os efeitos desse processo nas espécies de pássaros da floresta, relatou o portal Scroll.



Os pesquisadores estudaram sistematicamente as aves durante a época de reprodução em seis tipos de uso da terra.



Tratam-se de carvalhos naturais e protegidos, degradados e pouco explorados, e desmatados e fortemente explorados, bem como áreas de pinheiros que invadem carvalhos naturais, terras cultivadas e áreas edificadas, em duas paisagens contíguas, durante dois anos consecutivos.



Os pesquisadores relataram mudanças em pássaros, especialmente uma perda de 50 por cento ou mais de espécies florestais, polinizadores e insetívoros em florestas degradadas, locais urbanizados e áreas com plantações de monoculturas.



Os pássaros insetívoros diminuíram entre 60 e 80 por cento nas florestas modificadas.



Os resultados têm implicações importantes para a conservação de paisagens montanhosas biodiversas com uma pegada humana considerável, observou o relatório.



Ghazala Shahabuddin, principal investigador do Centro de Ecologia, Desenvolvimento e Pesquisa, observou a perda drástica, de 50 a 60 por cento, de pássaros insetívoros e polinizadores.



No meio do Himalaia, a mudança máxima no uso do solo é esperada nas próximas décadas, devido a projetos hidrelétricos, turismo, expansão urbana e expansão de estradas.



À medida que as temperaturas aumentam, os pássaros da floresta estão constantemente se movendo para cima em busca de habitats mais frios para sua sobrevivência.



