Travar a destruição do tecido desportivo

O PCP requereu um conjunto de audições na Assembleia da República, com o objectivo de recolher elementos sobre a situação vivida no Desporto e as medidas necessárias para salvar o sector.

Foto: Créditos/ juponline.pt

Os comunistas propõem que, para além do secretário de Estado da Juventude e Desporto, sejam ouvidas na Comissão Parlamentar de Educação, Juventude e Desporto, a Confederação do Desporto de Portugal, o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, o Comité Paralímpico de Portugal e a Confederação de Treinadores e Federações.

Trata-se de uma iniciativa que resulta das «restrições impostas à actividade desportiva e à presença de público nos eventos desportivos», com consequências graves no movimento associativo popular, no desporto de competição e na formação desportiva, nomeadamente no que se refere às «consideráveis perdas financeiras e impactos na economia e à sobrevivência dos clubes, associações e colectividades».

A realidade, segundo o grupo parlamentar do PCP, mostra que a diminuição abrupta do pagamento de mensalidades, a quebra de receitas e a interrupção de apoios institucionais, entre outros aspectos, «colocou o movimento desportivo numa situação muito grave».

