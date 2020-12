Portugal: Produtos de Natal de diversos países

Glood: Produtos de Natal para todos!

Dos mais diversos pontos do mundo para a sua casa e agora para tornar o seu Natal ainda mais delicioso. Com esta data tão especial à porta, chega (finalmente!) o momento em que podemos comer todos aqueles chocolates com edições especiais, sem nos sentirmos culpados, assim como todos aqueles doces da consoada que são um verdadeiro sonho!

Na Glood, pode encontrar uma vasta variedade de artigos internacionais que estão prontos para dar aquele twist ao seu Natal, ao mesmo tempo que traz também muita tradição para a sua mesa!

Já ouviu falar dos famosos crackers de Natal, com brindes para surpreender toda a família? Já provou os deliciosos Christmas Puddings ou asMince Pies de-comer-e-chorar-por-mais? Estas são alguns dos produtos tão irreverentes que pode encontrar na Glood, a Mercearia Internacional perto de si.