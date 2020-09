Bolívia lança rede de Internet planejada pelo governo de Evo Morales

La Paz, (Prensa Latina) Bolívia ativou hoje uma rede de fibra ótica planejada pelo executivo do então presidente constitucional Evo Morales, forçado a renunciar em novembro por um golpe de Estado.

'O projeto do governo do Movimento ao Socialismo Soberana Fibra Óptica para o Pacífico, com um investimento de US$ 66 milhões, foi finalmente inaugurado', escreveu o ex-presidente no Twitter no dia anterior de seu exílio na Argentina.

O líder popular lembrou o propósito do projeto de reduzir os custos de telecomunicações, telefonia móvel e Internet no país andino, que hoje tem 10,3 milhões de conexões de Internet, a maioria através de telefones celulares.

Morales exigiu a gestão de seu governo democrático para garantir com este trabalho os serviços gratuitos de telecomunicações, telefonia móvel e Internet para os setores básicos que necessitam como o estudante.

Segundo o ex-presidente, a rede de fibra ótica economizará aos bolivianos US$ 12 milhões em aluguel, com um custo final para o usuário de apenas cerca de 4,45 a 8,40 bolivianos por mgps, enquanto hoje o custo de um gigabit é de cerca de cinco dólares.

O projeto agora em andamento foi concebido em novembro de 2016 durante a segunda sessão do Gabinete Binacional Bolívia-Peru e foi ratificado na terceira dessas reuniões em setembro de 2017.

A conexão de fibra ótica aumentará em 100% a capacidade instalada da Empresa Nacional de Telecomunicações estatal para a transmissão de dados, lembrou o ex-chefe de estado da Argentina, onde está exilado desde dezembro de 2019.

