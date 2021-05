Dias Mundiais dos Charutos começam em Cuba

Havana 4 Mai (Prensa Latina) A partir de hoje, o evento digital do Habanos World Days para fumantes de charutos coloca Cuba mais uma vez entre os primeiros passos de atenção nos mercados globais da indústria do tabaco.

Fumantes e pessoas ligadas a esta área estão de olho no evento, onde são apresentados dados da indústria desse tipo na ilha, e as novidades de destaque, voltadas para o mercado mundial.



Precisamente, as autoridades cubanas indicaram na ocasião que, apesar do problema gerado pela pandemia do Covid-19, as exportações de charutos continuam, com mudanças na forma de distribuição, e em vez de usar a rota aérea, usando o mar.



Agora, a convocatória será realizada de 4 a 6 de maio, em versão virtual, para superar as necessárias restrições impostas pela pandemia. Para esta ocasião, a versão eletrônica se chama Dias Mundiais dos Habanos.



O programa (habanosworlddays.com) se destaca com Habanos Premiers, apresentações e vídeos que serão exibidos exclusivamente em data e horário determinados. A partir da publicação ao vivo, eles estarão acessíveis na própria plataforma para serem vistos por fumantes de qualquer país.



Os charutos havana ocupam o primeiro degrau de qualidade dos charutos Premium do mundo devido à tripla condição de solo, clima e experiência dos produtores.



