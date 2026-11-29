Argumentos de Bissau não convencem: CEDEAO insiste em calendário eleitoral consensual

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) publicou um comunicado em 27 de novembro, divulgado nesta quarta-feira, no qual expressa preocupação com a extensão da transição política na Guiné-Bissau. As autoridades de transição do país decidiram prolongar o período até 26 de novembro de 2028. A organização regional classificou a decisão como unilateral e reiterou seu posicionamento favorável a um processo transitório limitado no tempo, inclusivo e focado no rápido restabelecimento da ordem constitucional.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Joehawkins&action=edit&redlink=1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Президентский дворец, Гвинея-Бисау

O documento da CEDEAO estabelece que o objetivo central da transição deve ser a realização de eleições credíveis, transparentes e inclusivas, em conformidade com o Protocolo Adicional da organização sobre Democracia e Boa Governação. A entidade regional afirmou ter tomado conhecimento dos argumentos apresentados por Bissau para justificar o adiamento do calendário eleitoral. Entre as justificativas listadas estão a insuficiência de recursos técnicos, materiais e financeiros, a necessidade de garantir a credibilidade do processo, a preparação das primeiras eleições autárquicas e os desafios organizacionais e políticos inerentes ao cenário atual.

Apesar do reconhecimento desses fatores, a CEDEAO apelou às autoridades guineenses para que reconsiderem a decisão. A organização incentivou o engajamento em diálogo com a República do Senegal, que foi designada como mediadora pela própria CEDEAO. O objetivo dessa interação é definir um roteiro consensual, inclusivo e realista para o retorno à ordem constitucional. A CEDEAO declarou, ainda, sua disponibilidade para colaborar com as autoridades de transição e demais atores nacionais na superação das limitações identificadas e na busca de soluções que permitam encurtar o prazo anunciado.

Por fim, o comunicado exorta o governo de transição a garantir o respeito pelas liberdades fundamentais, o exercício dos direitos políticos e civis e a participação de todas as partes interessadas no processo político em curso.