Angola deixa de depender do exterior: fábrica bilionária de fertilizantes altera rumo agrícola em 2027

Angola prepara-se para receber a sua primeira fábrica de produção de fertilizantes, com início da operação previsto para 2027. O Projecto Amufert, em construção no município do Soyo, província do Zaire, implica um investimento global de 2,6 mil milhões de dólares (aproximadamente 2,4 mil milhões de euros), sendo apresentado como o maior investimento não petrolífero do país.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гранулы суперфосфата в почве

O mecanismo central desta mudança é a substituição da dependência de importações por produção local de ureia granulada. A unidade industrial, instalada num terreno de 152 hectares, terá uma capacidade de produção anual de 1,4 milhões de toneladas. Segundo os promotores, esta capacidade permitirá aumentar a produtividade agrícola e reduzir os custos dos alimentos, beneficiando directamente os 80% da população angolana que depende da agricultura.

Em 28 de novembro de 2026, foram assinados em Luanda os contratos de financiamento no valor de 1,45 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros). Esta verba foi obtida junto do Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank). O restante capital, no valor de 1,19 mil milhões de dólares (1,09 mil milhões de euros), provém do capital próprio dos promotores.

A empresa operadora, Amufert S. A., é uma subsidiária do Grupo Opaia, que detém 51% do capital. Os restantes promotores incluem o Fundo Soberano de Angola (FSDEA) e a Sonangol Gás e Energias Renováveis, S. A. (Sonagás), subsidiária integral da Sonangol E. P.

Efeitos concretos no mercado e no emprego

Os documentos do projecto indicam a criação de mais de 4.700 postos de trabalho, directos e indirectos. Agostinho Kapaia, presidente da Amufert e do Grupo Opaia, descreve a operação como um investimento que proporcionará benefícios económicos imediatos e a longo prazo. A empresa afirma que a produção local ajudará a poupar as reservas de divisas do país e a fortalecer a cadeia de valor agrícola regional.

Além da produção industrial, a Amufert compromete-se com três pilares de apoio ao sector agrícola: análise e mapeamento de solos e água, formação especializada de produtores e manutenção de fazendas de demonstração. A empresa sustenta que estas medidas visam melhorar a base agrícola e reduzir a dependência de insumos externos, contribuindo para a segurança alimentar na África Austral.

A cerimónia de assinatura contou com a presença do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, e do presidente do Afreximbank, George Elombi. A Amufert afirma que as suas operações seguem normas internacionais de qualidade, ambiente e segurança, incluindo certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.