1 bilião de meticais em dívida interna e cheias que custaram 2% do PIB: o novo fardo sobre os bancos moçambicanos

As contas do Estado moçambicano desenham, no primeiro semestre de 2026, um quadro onde a pressão sobre o sistema financeiro se torna visível através de indicadores que exigem atenção imediata. O Banco de Moçambique, no seu Boletim de Estabilidade Financeira, traça um cenário em que o crescimento da dívida pública interna se ergue como uma das principais forças de tensão. Não se trata apenas de números em abstrato; é o reflexo de uma estratégia de financiamento que recorre sistematicamente ao mercado doméstico para cobrir os défices de tesouraria, emitindo títulos de curto, médio e longo prazo.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

A pressão do endividamento e o custo da recuperação

Até junho deste ano, o stock total da dívida pública atingiu 1 bilião e 117 mil milhões de meticais. Deste montante, 551 mil milhões correspondem à componente interna, que registou um aumento face a dezembro de 2025. Esta dinâmica reflete uma dependência crescente do capital local para financiar as despesas governamentais. Paralelamente, as calamidades naturais impuseram um custo elevado à economia. As cheias ocorridas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 provocaram prejuízos estimados em cerca de 2% do Produto Interno Bruto. Para enfrentar esta realidade, as necessidades preliminares de financiamento para a recuperação situam-se em 788,5 milhões de dólares, um valor que pesa sobre a capacidade de resposta do sector produtivo.

O impacto destas variáveis é sentido de forma directa na saúde das empresas e no bolso das famílias. O aumento do crédito em incumprimento (NPLs) revela fragilidades sectoriais específicas. No comércio, este indicador atingiu 33,16% em junho; nos transportes e comunicações, situou-se em 25,13%; e na agricultura, em 23,06%. Estas percentagens indicam dificuldades reais na honra de compromissos bancários, possivelmente agravadas pelos choques externos e pela instabilidade económica.

Insegurança e nova fronteira: as fraudes digitais

Além dos factores económicos e naturais, o contexto de segurança continua a condicionar a actividade. A persistência da instabilidade militar em alguns distritos de Cabo Delgado criou constrangimentos significativos nos canais de distribuição sectoriais. O relatório do Banco Central aponta para uma quebra na confiança dos investidores e um clima de insegurança que contém o dinamismo da actividade económica regional. É um lembrete de que a estabilidade financeira não existe num vácuo; ela depende da paz e da previsibilidade das condições de mercado.

Outro risco emergente é o crescimento das fraudes electrónicas. Com a expansão acelerada dos serviços financeiros digitais, como o mobile banking, o internet banking e as carteiras móveis, abriram-se novas janelas para actividades ilícitas. A digitalização dos pagamentos, embora beneficie a inclusão financeira e a eficiência, exige vigilância redobrada para proteger os utilizadores e a integridade do sistema.

Apesar destas pressões, o sector bancário mantém, por enquanto, uma base sólida. Os indicadores de capitalização e liquidez permanecem acima dos mínimos regulamentares exigidos. O rácio de solvabilidade atingiu 28,10%, significativamente superior ao mínimo de 12%, enquanto a liquidez de curto prazo fixou-se em 55,32%, perante um requisito mínimo de 25%. Estes colchões de segurança são cruciais para absorver choques, mas não eliminam a necessidade de uma gestão prudente da exposição ao risco.

No entanto, a rentabilidade da banca não tem acompanhado a solidez patrimonial. Os resultados líquidos do sector totalizaram 13,05 mil milhões de meticais no semestre, representando uma redução de 7,63% em relação ao mesmo período de 2025. Esta descida nos lucros, num contexto de crescimento do incumprimento e de custos operacionais associados à recuperação pós-desastres e à prevenção de fraudes, sugere um ambiente desafiador onde a margem de manobra das instituições financeiras está a ser comprimida. A estabilidade do sistema, portanto, reside num equilíbrio delicado entre a solidez dos seus pilares e a capacidade de resistir às pressões externas e internas que se acumulam no horizonte económico moçambicano.