Em Tete, a água corre 20 vezes acima do limite de mercúrio: o ouro brilha, mas a saúde das comunidades afoga

Em Tete, onde a terra guarda segredos de ouro, a água começa a contar uma história diferente, mais amarga e tóxica. O que deveria ser fonte de vida para as comunidades de Chiúta, Macanga, Tsangano e Chifunde tornou-se, segundo um estudo recente do Centro de Integridade Pública (CIP), um veículo de contaminação que ameaça levar a região a um colapso ambiental.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнение реки

O mercúrio que corre nas veias da terra

A paisagem de Tete está a ser redesenhada pela mineração a céu-aberto. Onde antes havia a harmonia natural dos rios Phonfi, Maué/Revúboè, Lumbune, Muende e Luia, hoje impera a lógica do extrativismo imediato. O problema central não é a extração em si, mas o modo como é feita: o uso descontrolado de mercúrio e o descarte directo de resíduos nos leitos dos rios, sem qualquer sistema de tratamento.

Os números revelam a gravidade da situação. Nos rios Phonfi e Muende, os níveis de mercúrio superam em 20 vezes o limite permitido pelo Decreto nº 52/2023. Não se trata apenas de uma estatística técnica, mas de um risco invisível e cumulativo. Como metal pesado e altamente tóxico, o mercúrio infiltra-se na cadeia alimentar e ataca órgãos vitais — rins, fígado, cérebro e sistema neurológico — transformando a água, recurso básico de sobrevivência, numa ameaça à saúde pública.

Além do mercúrio, os rios Muende e Luia apresentam concentrações elevadíssimas de ortofosfatos, atingindo um estado "hipereutrófico". Na prática, isso significa que a água está tão saturada de nutrientes e poluentes que a biodiversidade aquática sufoca, reduzindo a capacidade do ecossistema de se regenerar.

O paradoxo do desenvolvimento: pontes versus potabilidade

A relação entre a exploração mineira e as comunidades locais é marcada por um contraste profundo. Por um lado, há sinais tangíveis de "progresso": a construção de duas pontes (sobre os rios Maué e Lumbune), a melhoria de estradas em Macanga e a edificação da Escola Primária de Massiquidzi. O rendimento imediato de algumas famílias subiu.

No entanto, seguindo a lógica de que a infraestrutura deve servir à vida e não apenas ao fluxo de mercadorias, as populações sentem que a conta não fecha. O ouro sai da terra, as empresas lucram, mas as necessidades básicas — como o acesso a água potável e hospitais — continuam a ser promessas não cumpridas. É o modelo extrativista puro: o benefício financeiro é privado e imediato, enquanto o custo ambiental é público e permanente.

A falha na vigilância e o fantasma de Manica

Um dos pontos mais críticos apontados pelo CIP é a fragilidade da fiscalização estatal. O estudo revela que empresas como a MMC Resources, Lda. e a Mineral Resources Moçambique, Limitada, estariam a operar sem a devida Licença Ambiental de Operação. Existe aqui um curto-circuito administrativo: enquanto a empresa consta nos mapas de produção e exportação, a Direcção Nacional de Ambiente (DNAMC) informa que não há licença ambiental.

Esta falta de coordenação entre o Ministério dos Recursos Minerais e Energia e o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas cria um vácuo onde a ilegalidade prospera. Moçambique já conhece este filme em Manica, onde a mineração desregrada poluiu rios ao ponto de inviabilizar a irrigação agrícola, forçando o Governo a suspender as actividades em Setembro de 2025 para tentar travar o desastre.

A urgência da responsabilização

Para evitar que Tete siga o mesmo caminho de degradação total, o CIP apela a uma intervenção rigorosa da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da AQUA. A recomendação é clara: aplicação de multas pesadas, fiscalização regular e, sobretudo, a responsabilização criminal de quem polui e de quem, por omissão ou negligência, permitiu que a exploração ocorresse à margem da lei.

O ouro de Tete pode, sim, trazer riqueza, mas se o preço for a morte dos rios, o custo será demasiado elevado para as gerações que herdarão esta terra.