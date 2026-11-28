Assembleia Nacional da Guiné-Bissau aprova lei do Fundo Soberano com governança independente

A Assembleia Nacional da Guiné-Bissau aprovou, na quarta-feira, o projeto de lei que institui o Fundo Soberano da Guiné (FSG). A votação ocorreu em sessão plenária com a presença de membros do governo e de Djiba Diakité, presidente do comitê estratégico do projeto Simandou. O texto, agora em fase de consolidação legislativa, define um mecanismo de reserva financeira totalmente estatal, desenhado para blindar a economia contra choques externos e direcionar recursos para a produção interna.

Na prática, o FSG opera como um amortecedor de volatilidade. O país depende de receitas que flutuam conforme os preços das commodities no mercado global. Quando esses preços caem, o orçamento do Estado é pressionado, limitando a capacidade de investimento em infraestrutura, energia e indústria. O fundo busca inverter essa lógica: ele acumula recursos em momentos de excedente para serem mobilizados em períodos de crise, evitando que a oscilação do mercado externo determine a estabilidade fiscal interna.

A estrutura de governança proposta reforça a intenção de separar a gestão do fundo da política partidária imediata. O conselho de administração terá nove membros, sete dos quais serão diretores independentes. As decisões de investimento deverão seguir critérios rígidos de rentabilidade financeira e gestão de riscos, seguindo padrões internacionais. Essa composição visa reduzir o risco de uso político dos recursos, um problema comum em fundos soberanos de países em desenvolvimento onde a transparência é frágil.

Ainda assim, a aprovação do projeto de lei não significa a existência imediata de recursos disponíveis. O FSG é uma estrutura legal, uma moldura jurídica para receber e gerir dinheiro. A sua eficácia dependerá de três variáveis externas e internas: o volume real de receitas que o Estado consegue destinar ao fundo, a disciplina da gestão dos investimentos e a capacidade do Estado de cumprir seus obrigações de transparência. A promessa de publicar relatórios detalhados sobre desempenho e gestão financeira é um requisito de confiança, mas não uma garantia de resultado. O objetivo declarado de gerar valor e empregos em setores produtivos é ambicioso, mas o mecanismo é de defesa e acumulação, não de produção direta. O fundo protege a economia do choque, mas não substitui a capacidade produtiva do país.

A decisão da Assembleia Nacional marca um passo na formalização de uma política econômica de longo prazo. O discurso de Djiba Diakité, que destaca a equidade intergeracional e a proteção contra flutuações de preços, alinha a instituição a um modelo de gestão de recursos naturais mais disciplinado. Para o cidadão comum, o impacto não será imediato. O fundo não financia programas sociais diretos, nem cria empregos instantaneamente. Ele é um colchão financeiro que busca garantir que o Estado tenha recursos estáveis para investir em infraestrutura e energia nos próximos anos, reduzindo a dependência de doações internacionais e empréstimos emergenciais. O sucesso do FSG não se medirá pela sua criação, mas pela sua capacidade de resistir à tentação do gasto político e de transformar recursos temporários em capacidade econômica permanente.