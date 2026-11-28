Primeiro-ministro autoriza uso de botes ociosos para ligação entre ilhas e continente

O porto de Bissau guarda uma frota ociosa de botes, adquiridos pelo Estado durante a crise sanitária da COVID-19. Esses cascos, construídos para sustentar o fluxo marítimo, permaneceram estacionados, bloqueando o acesso físico das populações insulares ao continente. A decisão do Primeiro-ministro, Ilídio Vieira Té, autorizar a utilização dessas embarcações representa uma mudança no estado do objeto: de ativo parado para potencial meio de transporte, alterando a condição de isolamento das ilhas.

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A orientação foi dada durante a visita do chefe de Governo às instalações da Capitania dos Portos, onde ele inspecionou a conservação das unidades. A ação de operacionalizar esses recursos públicos visa remover o gargalo logístico que impede a circulação regular de pessoas e bens. Sem esses botes em serviço, o fluxo de suprimentos e o acesso a serviços essenciais permanecem dependentes de soluções improvisadas ou inexistentes, perpetuando a vulnerabilidade das comunidades insulares.

A função técnica dos botes é clara: facilitar a evacuação de doentes que necessitam de assistência médica e garantir a movimentação de carga entre as ilhas e o continente. A transformação desses ativos em serviço efetivo depende da capacidade da Capitania em mantê-los operacionais, ligando o espaço geográfico insular à rede de serviços públicos do território continental. A infraestrutura, neste caso, não é apenas o casco do barco, mas a garantia de que o fluxo de vida e saúde pode atravessar a água com previsibilidade e segurança.