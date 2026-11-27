O regresso de Hélio Cumbi: moçambicano lidera gigante do comércio de combustíveis e aposta no carbono de miombo

A nomeação de Hélio Cumbi como Director Executivo da Trafigura em Moçambique marca um momento simbólico e prático na relação entre o capital internacional e a economia nacional. Trata-se de um moçambicano que regressa para liderar uma das maiores potências comerciais de combustíveis e metais no mundo, num país que busca transformar as suas reservas de gás e minerais em rendimentos tangíveis para as famílias.

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Cumbi não chega de fora. Vem da ExxonMobil, onde durante mais de 15 anos acumulou experiência em energia, infra-estruturas e investimento, servindo como Director para África e Instituições Financeiras Internacionais com base nos Estados Unidos. Agora, a sua missão é duplamente estratégica: supervisionar as operações da Trafigura no território moçambicano — abrangendo energia, metais e minerais — e coordenar o desenvolvimento do negócio petrolífero da empresa em toda a África Oriental e Austral.

Na prática, isto significa que Cumbi será a ponte entre as cadeias de fornecimento globais e a realidade local de abastecimento. A Trafigura opera há mais de duas décadas em Moçambique, garantindo o fluxo de combustíveis essenciais e apoiando o sector mineiro através de financiamento e logística. Esta presença não é apenas comercial; é estrutural. Através das suas subsidiárias Puma Energy e Grupo Impala Terminals, e de uma joint venture com a IFM Investors, o grupo emprega indirectamente cerca de 1.200 pessoas no país. A Puma Energy, por exemplo, gere 41 postos de abastecimento e lojas de conveniência, além de abastecer sete aeroportos e aeródromos, mantendo assim a circulação económica em movimento, do avião ao motor de um camião de carga.

Mais do que o petróleo: o carbono e a restauração

Os números de emprego e o volume de combustível movimentado contam apenas parte da história. A Trafigura está também a inserir-se em novas dinâmicas económicas relacionadas com o clima. Como membro fundador da Miombo Restoration Alliance, uma parceria público-privada lançada em 2024, a empresa trabalha no distrito da Gorongosa em projectos de remoção de carbono baseados na natureza, alinhados com o Artigo 6.º do Acordo de Paris. Este esforço visa restaurar as florestas de miombo, convertendo o serviço ecossistémico em créditos de carbono comercializáveis. É uma tentativa de diversificar a matriz de valor económico do país, saindo da dependência exclusiva de recursos fósseis e minerais críticos para incluir a biodiversidade como activo.

A dimensão social do investimento também se revela nas iniciativas da Fundação Trafigura e do Fundo Puma Energy. Estas entidades apoiam directamente a resiliência das comunidades frente às mudanças climáticas e às desastres naturais. Em Sofala, onde as inundações são uma realidade recorrente, foram fornecidos apoios a 4.600 pessoas afectadas. Em Cabo Delgado, 146 jovens receberam formação em energia solar, abrindo portas para novas competências técnicas num sector em crescimento. Em Maputo, a segurança rodoviária foi reforçada através da formação de 500 condutores de mototáxis, os chamados "moito-motors”, que são a espinha dorsal do transporte individual urbano.

James Josling, responsável da Trafigura para África, sublinha que esta nomeação reflecte o compromisso de longo prazo da empresa com Moçambique. A visão apresentada é clara: consolidar o país como líder nos sectores da energia e dos minerais críticos, aproveitando o potencial do gás natural liquefeito (GNL) para impulsionar o desenvolvimento económico. Para Hélio Cumbi, a prioridade é assegurar o abastecimento fiável de combustíveis e mercados de matérias-primas interligados, elementos que considera essenciais para a ambição moçambicana de transformar recursos em desenvolvimento duradouro.

Num contexto onde o debate sobre a soberania energética e a partilha justa dos lucros das exportações é central, a presença de um executivo moçambicano na cadeira de comando da operação local da Trafigura pode ser vista como um passo na direcção de uma maior apropriação interna das cadeias de valor. O desafio, agora, é garantir que o fluxo de capital e tecnologia se traduza efectivamente em melhoria das condições materiais de vida dos trabalhadores e produtores, fechando o círculo entre o recurso extraído e a riqueza partilhada.