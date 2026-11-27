Da poeira das machambas ao luxo global: Moçambique traça mapa estratégico para 18 minerais raros

Moçambique acaba de traçar um novo mapa de prioridades para as suas profundezas. Através de um decreto do Conselho de Ministros, datado de 23 de Novembro, o Governo oficializou uma lista de 18 minerais estratégicos. Do carvão ao lítio, do ouro à rara turmalina Paraíba, a intenção é clara: deixar de ser apenas um depósito de matérias-primas para se tornar um actor industrial.

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A anatomia da riqueza mineral

A lista não é meramente administrativa; ela reflete a espinha dorsal das exportações nacionais. Para se ter noção da dimensão, a indústria extractiva injectou 4,067 mil milhões de dólares na economia em 2025. O carvão, sozinho, garantiu 1,668 mil milhões, enquanto as areias pesadas contribuíram com 392 milhões, segundo dados do Banco de Moçambique. É aqui que reside a força bruta da nossa produção, mas também a sua vulnerabilidade: a dependência de commodities cujos preços oscilam nos mercados globais.

A nossa presença no tabuleiro mundial é incontestável. Em 2024, Moçambique consolidou-se como o segundo maior produtor global de ilmenite (com 21% da produção mundial) e o terceiro em concentrados de zircónio (10%). Na grafite, mantemos a quarta posição, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Contudo, números de produção não se traduzem automaticamente em bem-estar para as famílias moçambicanas se o valor acrescentado for exportado junto com o minério.

O desafio da transformação: do subsolo à fábrica

A grande novidade do decreto é a introdução do Valor Estratégico Relativo (VER). Este sistema pretende medir não apenas quanto dinheiro entra nos cofres do Estado, mas qual o impacto real na criação de emprego, a capacidade de industrialização e a importância geopolítica de cada recurso.

O olhar do Governo volta-se agora para as novas cadeias produtivas. O lítio, o cobre, as terras raras e a grafite não são vistos apenas como pedras ou pós, mas como componentes essenciais para a transição energética global — baterias, veículos eléctricos e infra-estruturas de energia. Há também um foco pragmático nos agrominerais, essenciais para a produção de fertilizantes, o que poderia, finalmente, ligar a riqueza do subsolo à produtividade das nossas machambas.

As contradições do terreno

Apesar do optimismo estratégico, a realidade operacional apresenta fissuras. O caso da grafite é emblemático: enquanto o mineral é classificado como estratégico, as exportações caíram 42,4% em 2024, totalizando 55.707 toneladas. A produção estimada pelo USGS caiu ainda mais — 64%, para 34.899 toneladas. Esta queda, marcada por interrupções em Balama e a paragem em Ancuabe, revela que a estratégia no papel precisa de estabilidade no terreno. A riqueza mineral requer mais do que decretos; exige gestão operacional rigorosa e infra-estruturas resilientes.

A joia da coroa

A inclusão da turmalina Paraíba na lista confere ao país um estatuto de exclusividade. Descrita como a mais rara do planeta, com produção concentrada apenas em Moçambique, Brasil e Nigéria, esta gema representa o luxo extremo dos mercados internacionais. É um contraste gritante: a precisão técnica do lítio para a indústria tecnológica coexistindo com a mística e o valor astronómico de uma pedra preciosa que coloca Moçambique num patamar de raridade global.