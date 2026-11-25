Governo de Moçambique mantém restrições de acesso à península de Afungi em Cabo Delgado

Operadores económicos de Palma apelam à flexibilização do acesso à península de Afungi, argumentando que a sobrevivência da vila está em risco devido ao encerramento e ao abandono de diversos empreendimentos. A estagnação económica é atribuída ao impacto do modelo de confinamento na região, que anteriormente dependia fortemente da dinâmica gerada pela exploração de gás na Bacia do Rovuma.

Photo: commons.wikimedia.org by Peter McDermott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Газопровод

Embora a maioria da população e os comerciantes manifestem conformação com o atual regime de segurança na península, defendem a implementação de medidas especiais. O objetivo é garantir a sustentabilidade financeira de quem aguarda os benefícios derivados da exploração dos recursos gasíferos.

O Governo reconhece o impacto negativo do confinamento na economia local, mas exorta os comerciantes a adaptarem-se à realidade vigente. Estas reivindicações surgiram durante o lançamento da auscultação pública relativa ao Plano de Conteúdo Local.

O encontro reuniu comerciantes de diversos distritos afetados pela exploração de recursos minerais. No entanto, as multinacionais que operam em Cabo Delgado, apesar de convidadas, estiveram ausentes da sessão de auscultação, processo que deverá ser expandido a nível nacional.