Governo moçambicano não atinge meta de receitas em 2025 e enfrenta críticas do Tribunal Administrativo

O Governo apresentou na Assembleia da República a Conta Geral do Estado do exercício económico de 2025, revelando que a arrecadação de receitas ficou aquém do previsto. Dos 385,8 mil milhões de meticais planeados, o Estado arrecadou 364,5 mil milhões, resultando num défice de 21,3 mil milhões de meticais em relação à meta estabelecida.

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Execução de Despesas e Investimento

A análise da execução orçamental revela que as despesas com pessoal ultrapassaram os 209,07 mil milhões de meticais. Este valor representa aproximadamente 45% de toda a despesa pública executada e corresponde a 14,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em sentido contrário, o investimento destinado ao financiamento de projectos de desenvolvimento registou uma forte retração, partindo de uma dotação inicial de 98,78 mil milhões de meticais prevista no Plano Económico e Social e Orçamento do Estado.

Endividamento Público

A dívida pública registou um agravamento de 4,5%, subindo de 1.043,5 mil milhões de meticais em 2024 para 1.090,6 mil milhões em 2025. No final do exercício, o endividamento público situou-se em 72,23% do PIB. O detalhe da dívida aponta para:

Dívida interna: crescimento de 16,6%, atingindo 474,5 mil milhões de meticais.

crescimento de 16,6%, atingindo 474,5 mil milhões de meticais. Dívida externa: redução de 3,2%, fixando-se em 616,1 mil milhões de meticais.

Parecer do Tribunal Administrativo e Fragilidades na Gestão

O Tribunal Administrativo, ouvido pela Assembleia da República, identificou diversas irregularidades na gestão das contas públicas. De acordo com o parecer da Comissão do Plano e Orçamento, foram constatados atrasos no pagamento do serviço da dívida, incumprimento de acordos de retrocessão por parte de entidades públicas e uma exposição crescente ao endividamento interno.

No que diz respeito à fiabilidade das contas, o órgão de fiscalização reiterou a ausência de demonstrações financeiras obrigatórias, tais como o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e as variações no património líquido. Esta omissão é apontada como um obstáculo ao conhecimento integral da situação financeira e patrimonial do Estado.

A fiscalização também destacou as seguintes deficiências:

Fragilidades na cobrança de receitas fiscais e irregularidades na gestão de receitas próprias.

Problemas na execução de despesas públicas, incluindo alterações orçamentais sem a devida documentação justificativa.

Deficiências no registo e classificação de despesas, o que compromete a confirmação de que os valores contabilizados foram efectivamente pagos.

O documento continua sob análise em sessão plenária, com posições divergentes entre a Frelimo, favorável à aprovação, e a oposição, que se mostra reticente quanto aos termos da conta.