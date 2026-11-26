Tribunal analisa pedido de nulidade da prova no processo contra Mondlane

Venâncio Mondlane alega coação em reconhecimento de gravação usada como prova contra si

O Ministério Público confrontou, em sede de tribunal, o arguido Venâncio Mondlane com declarações prestadas durante a instrução do processo e com uma entrevista concedida aos órgãos de comunicação social à saída da Procuradoria-Geral da República (PGR). Nestas intervenções, o arguido teria reconhecido a autoria de uma conversa gravada, identificada como a gravação 1 do anexo 11.

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Este elemento probatório é central para a tese da acusação no processo n.º 52/2025P, relativo às manifestações pós-eleitorais. Segundo o Ministério Público, a gravação sustenta a alegação de que Mondlane teria concebido um plano para subverter a ordem do Estado de Direito. De acordo com a interpretação da acusação, o áudio revela o arguido a abordar a possibilidade de retirar a sua família de Moçambique face aos possíveis desdobramentos do alegado plano de criação de desordem.

Argumentos da Acusação e do Arguido

Durante o interrogatório, a acusação apresentou o registo das declarações constantes nos autos e um vídeo captado na PGR, onde o político confirmaria ter sido confrontado com o áudio de uma conversa sua, alegadamente mantida com um técnico informático.

Em resposta, Venâncio Mondlane afirmou que o reconhecimento da autoria da conversa ocorreu sob coação. O arguido alegou ter sido submetido a ameaças durante a audição e afirmou que os seus advogados foram impedidos de intervir, comprometendo o seu direito de defesa.

"Sobre esta gravação, eu não aceito essas declarações feitas num ambiente de ameaças. … Naquele dia não houve audição, mas sim inquisição”, declarou Mondlane.

O arguido informou ainda ter submetido um requerimento à Procuradoria para solicitar a declaração de nulidade da diligência, argumentando a existência de intimidação e a inobservância de garantias processuais. Por conseguinte, solicitou que a gravação e as declarações correspondentes não sejam valoradas pelo tribunal.

Contestações sobre a Autenticidade da Prova

A defesa tem questionado a admissibilidade do anexo 11 com base nos seguintes pontos:

Ilegalidade da obtenção: Alegação de que a gravação resultou de uma intercepção de conversas privadas sem o devido mandato judicial;

Alegação de que a gravação resultou de uma intercepção de conversas privadas sem o devido mandato judicial; Manipulação tecnológica: Mondlane classifica o conteúdo como falso, alegando tratar-se de uma fabricação feita através de inteligência artificial;

Mondlane classifica o conteúdo como falso, alegando tratar-se de uma fabricação feita através de inteligência artificial; Integridade da prova: O arguido argumenta que o áudio já circulava nas redes sociais antes da instrução do processo, o que colocaria em causa a forma como foi incorporado nos autos.

O Ministério Público considerou que as respostas de Mondlane durante o interrogatório estiveram em linha com as expectativas da acusação no que diz respeito ao esclarecimento da origem e reconhecimento da gravação.

A sessão focou-se na segunda ronda de interrogatório do arguido pelo Ministério Público e pelo assistente, no âmbito da discussão dos elementos de prova do processo.