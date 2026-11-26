Huambo capacita 115 agricultores para industrializar moringa e acessar mercado

Cento e quinze agricultores e empreendedores da província do Huambo foram capacitados para transformar a moringa, planta de crescimento rápido já cultivada em Angola, num produto comercializável através do domínio de técnicas de processamento e certificação.

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Do cultivo ao mercado internacional

A formação "Moringa — da Planta à Nutrição”, dirigida pelo agrónomo neerlandês Andreas Wesselmann no âmbito da cooperação com os Países Baixos, focou-se em converter a matéria-prima em valor económico. O programa detalhou a cadeia de produção: desde a seleção de sementes e a aplicação de medidas fitossanitárias até aos processos de colheita, lavagem, secagem e moagem das folhas.

O mecanismo de valorização passa pela transformação da planta em óleo e suplementos, abrangendo as etapas de prensagem, filtração, embalagem e rotulagem. A capacitação incluiu a introdução a sistemas higiénicos e à certificação biológica, requisitos necessários para que o produto angolano possa aceder a clientes internacionais.

Potencial industrial no Huambo

A iniciativa visa aproveitar as propriedades nutricionais e medicinais da moringa — rica em vitaminas, minerais e aminoácidos — para estimular a economia local. O agrónomo Andreas Wesselmann manifestou a intenção de apoiar a instalação de unidades fabris no Huambo destinadas ao processamento de óleo de moringa e de abacate, movendo a atividade da agricultura de subsistência ou uso fitoterápico para a escala industrial.