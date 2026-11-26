Venâncio Mondlane acusa REVIMO de inflacionar valores de danos patrimoniais

O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane acusou a Rede Viária de Moçambique (REVIMO) de apresentar valores inflacionados relativos aos danos patrimoniais sofridos durante as manifestações pós-eleitorais de 2024. Segundo o político, a concessionária teria agido com o intuito de obter fundos indevidos das contas públicas.

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A questão surge no âmbito do Processo n.º 52/2025P, em julgamento no Tribunal Supremo, onde Mondlane figura como arguido, sendo acusado de cinco crimes, incluindo incitamento ao terrorismo. A REVIMO reportou a perda de mais de 190,5 milhões de Meticais em danos patrimoniais durante as referidas manifestações.

Contradições em relatórios financeiros

Venâncio Mondlane sustenta que os Relatórios e Contas da REVIMO para os anos de 2024 e 2025 contradizem o montante reclamado. De acordo com as declarações feitas ao tribunal e à imprensa, os documentos financeiros da empresa apontariam, inicialmente, para uma perda de 28 milhões de Meticais, com uma perda efectiva de 17 milhões de Meticais após depreciações.

"Fomos às demonstrações financeiras da empresa e a rubrica que tem a ver com danos [chamada abates] aponta para 17 milhões de Meticais e não 190 milhões”, afirmou o político, alegando que os valores apresentados pela concessionária são cerca de dez vezes superiores aos registos contabilísticos.

Questionamentos sobre lucros e multas

Mondlane questionou a situação financeira da REVIMO em 2024, afirmando que a empresa registou lucros de quase 54 milhões de Meticais e distribuiu dividendos de cerca de 63 milhões de Meticais aos accionistas, o que, na sua visão, fragiliza a legitimidade do pedido de compensação financeira.

O arguido alegou ainda que a REVIMO teria beneficiado de isenções na taxa de concessão ao abrigo de Força Maior devido à destruição de portagens, tentando agora obter compensação adicional do Estado. Adicionalmente, criticou a aplicação de multas a automobilistas que não pagam a tarifa, alegando que a empresa exige valores até 50 vezes superiores à tarifa normal, sem base legal, enquanto o Conselho de Ministros teria fixado esse limite em 20 vezes para as portagens geridas pelo Fundo de Estradas.

Face a estes pontos, Mondlane defende que o Ministério Público dispõe de elementos suficientes para processar a REVIMO por alegada tentativa de enganar o Estado moçambicano com dados falsos.

Reação da REVIMO

Em resposta às declarações, a REVIMO, que actua como assistente do Ministério Público no processo, requereu a junção aos autos dos seus Relatórios e Contas de 2024 e 2025. A concessionária alega que tais documentos apontam para perdas financeiras superiores a 400 milhões de Meticais, valor que duplica a quantia inicialmente declarada.

A REVIMO solicitou ainda a possibilidade de contra-interrogar Venâncio Mondlane, pedido que aguarda a pronúncia da defesa do ex-candidato.