O Governo de Moçambique decidiu rescindir o contrato de concessão do Terminal de Carvão no Porto da Beira, na província de Sofala. A decisão, aprovada durante a 34ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros nesta terça-feira (24), fundamenta-se na não execução do projecto desde 2017, devido à ausência de financiamento por parte da Sociedade Comercial New Coal Terminal da Beira, S. A., associada ao grupo indiano Essar Ports.
Através de um novo Decreto, o Executivo autorizou o Ministro que superintende a área dos Transportes e Logística a notificar a empresa sobre a rescisão por incumprimento dos termos contratuais. O contrato em causa conferia à concessionária a responsabilidade de financiar, construir, operar, gerir e manter as infra-estruturas do terminal portuário, para posterior devolução ao Estado.
No âmbito do sector de transportes e logística, o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, destacou outras movimentações estratégicas:
Adicionalmente, o Conselho de Ministros aprovou a alteração de normas do Decreto n.º 43/2018, relativas ao Plano de Negócios para investimentos adicionais no Porto da Beira e à renegociação do financiamento para a dragagem do canal de acesso.
Fora da área logística, o Governo validou o mecanismo fiscal para a regularização do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em aquisições de bens e serviços ligadas ao Programa Compacto II. Esta medida, implementada pelo Millennium Challenge Account- Moçambique (MCA-Moçambique), visa assegurar a aplicação de fundos provenientes do acordo de financiamento celebrado com o Governo dos Estados Unidos da América, via Millennium Challenge Corporation.
Por fim, foi aprovada a revisão do Decreto n.º 88/2021, que regula o Instituto Nacional do Mar (INAMAR). A alteração objectiva adequar a estrutura orgânica e funcional do instituto às competências do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, conforme o Decreto Presidencial n.º 5/2025, reforçando a administração do mar, a fiscalização de actividades marítimas e o combate à poluição marinha, fluvial e lacustre.
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Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.