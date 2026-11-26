Governo moçambicano age sem aviso: porto da Beira perde operador histórico por inércia desde 2017

Governo rescinde concessão do Terminal de Carvão no Porto da Beira por falta de investimento

O Governo de Moçambique decidiu rescindir o contrato de concessão do Terminal de Carvão no Porto da Beira, na província de Sofala. A decisão, aprovada durante a 34ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros nesta terça-feira (24), fundamenta-se na não execução do projecto desde 2017, devido à ausência de financiamento por parte da Sociedade Comercial New Coal Terminal da Beira, S. A., associada ao grupo indiano Essar Ports.

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Através de um novo Decreto, o Executivo autorizou o Ministro que superintende a área dos Transportes e Logística a notificar a empresa sobre a rescisão por incumprimento dos termos contratuais. O contrato em causa conferia à concessionária a responsabilidade de financiar, construir, operar, gerir e manter as infra-estruturas do terminal portuário, para posterior devolução ao Estado.

Novas concessões e projectos logísticos

No âmbito do sector de transportes e logística, o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, destacou outras movimentações estratégicas:

Terminal Logístico de Dondo: As infra-estruturas foram concessionadas à sociedade Terminal de Carga Perigosa de Dondo S. A. (TCPD, S. A.), constituída pela empresa NITRO, S. A. e o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, sob regime de parceria público-privada.

As infra-estruturas foram concessionadas à sociedade Terminal de Carga Perigosa de Dondo S. A. (TCPD, S. A.), constituída pela empresa NITRO, S. A. e o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, sob regime de parceria público-privada. Porto de Quelimane: O Governo concessionou as infra-estruturas portuárias e auxiliares do Porto de Quelimane, na província da Zambézia, a uma sociedade formada pelos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique E. P. (CFM, E. P.) e parceiros, também em regime de parceria público-privada.

O Governo concessionou as infra-estruturas portuárias e auxiliares do Porto de Quelimane, na província da Zambézia, a uma sociedade formada pelos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique E. P. (CFM, E. P.) e parceiros, também em regime de parceria público-privada. Terminal Petrolífero e Refinaria na Beira: Foi aprovado o Decreto para a criação de uma equipa técnica que negociará, via ajuste directo, com a CFM, E. P. e a Petróleos de Moçambique, S. A., os termos da concessão de um Terminal Petrolífero Offshore Integrado e de um Complexo de Refinaria Modular na cidade da Beira.

Adicionalmente, o Conselho de Ministros aprovou a alteração de normas do Decreto n.º 43/2018, relativas ao Plano de Negócios para investimentos adicionais no Porto da Beira e à renegociação do financiamento para a dragagem do canal de acesso.

Medidas fiscais e reestruturação institucional

Fora da área logística, o Governo validou o mecanismo fiscal para a regularização do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em aquisições de bens e serviços ligadas ao Programa Compacto II. Esta medida, implementada pelo Millennium Challenge Account- Moçambique (MCA-Moçambique), visa assegurar a aplicação de fundos provenientes do acordo de financiamento celebrado com o Governo dos Estados Unidos da América, via Millennium Challenge Corporation.

Por fim, foi aprovada a revisão do Decreto n.º 88/2021, que regula o Instituto Nacional do Mar (INAMAR). A alteração objectiva adequar a estrutura orgânica e funcional do instituto às competências do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, conforme o Decreto Presidencial n.º 5/2025, reforçando a administração do mar, a fiscalização de actividades marítimas e o combate à poluição marinha, fluvial e lacustre.