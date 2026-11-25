Conselho de Ministros concede infraestruturas do Porto de Quelimane a empresa mista

O Governo de Moçambique aprovou os termos de concessão das infraestruturas do Porto de Quelimane, na província da Zambézia, a uma sociedade constituída pelos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e seus parceiros. A medida, decidida durante a 34.ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros realizada nesta terça-feira, 24 de novembro, estabelece a base para a implementação de uma parceria público-privada (PPP) focada na modernização do porto.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Развитие портовой инфраструктуры. Морской порт

Responsabilidades da concessionária

De acordo com as bases aprovadas, a sociedade concessionária assumirá a gestão integral do ciclo de vida das instalações portuárias. As responsabilidades abrangem as seguintes etapas:

Mobilização de financiamento e projecto;

Construção, reabilitação e manutenção das infraestruturas;

Operação e gestão comercial das instalações;

Devolução dos activos ao Estado ao término do contrato.

Estratégia de infraestruturas e logística

Esta decisão insere-se na política governamental de atrair o sector privado para a gestão de activos estratégicos, visando associar o Estado a operadores empresariais na prestação de serviços de interesse público.

Além do Porto de Quelimane, a sessão do Conselho de Ministros incluiu outras deliberações no sector de transportes e logística, destacando-se:

A concessão do Terminal Logístico de Dondo , na província de Sofala;

, na província de Sofala; A preparação de negociações para a implantação de um complexo de refinaria modular e de um terminal petrolífero offshore integrado na cidade da Beira.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes relativos ao montante total do investimento, ao prazo de duração da concessão, ao cronograma de obras ou às metas operacionais específicas para o Porto de Quelimane.