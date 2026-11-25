O Governo de Moçambique aprovou os termos de concessão das infraestruturas do Porto de Quelimane, na província da Zambézia, a uma sociedade constituída pelos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e seus parceiros. A medida, decidida durante a 34.ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros realizada nesta terça-feira, 24 de novembro, estabelece a base para a implementação de uma parceria público-privada (PPP) focada na modernização do porto.
De acordo com as bases aprovadas, a sociedade concessionária assumirá a gestão integral do ciclo de vida das instalações portuárias. As responsabilidades abrangem as seguintes etapas:
Esta decisão insere-se na política governamental de atrair o sector privado para a gestão de activos estratégicos, visando associar o Estado a operadores empresariais na prestação de serviços de interesse público.
Além do Porto de Quelimane, a sessão do Conselho de Ministros incluiu outras deliberações no sector de transportes e logística, destacando-se:
Até ao momento, não foram divulgados detalhes relativos ao montante total do investimento, ao prazo de duração da concessão, ao cronograma de obras ou às metas operacionais específicas para o Porto de Quelimane.
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