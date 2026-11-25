UE estende missão de assistência militar em Moçambique até 2028

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu prolongar o mandato da Missão de Assistência Militar da União Europeia em Moçambique (EUMAM MOZ) até 31 de dezembro de 2028. A medida visa assegurar a continuidade do apoio às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) no desenvolvimento de capacidades autónomas para a condução e sustentação de operações na província de Cabo Delgado.

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A decisão foi tomada após uma avaliação estratégica realizada em setembro de 2026, na qual o Comité Político e de Segurança da UE validou os resultados obtidos e acordou a extensão da atuação por mais dois anos, com o objetivo de promover um ambiente de maior segurança para a população local.

Foco na autonomia e capacidades operacionais

A EUMAM MOZ, que é uma missão de caráter não-executivo, continuará a prestar assessoria, mentoria e formação em áreas críticas para a defesa nacional, incluindo:

Comando e controlo;

Logística, manutenção e comunicações;

Prontidão e certificação das forças;

Apoio ao planeamento do ciclo operacional.

O apoio abrangerá também o planeamento da regeneração e o treino das Forças de Reação Rápida (QRF), focando-se no reforço da sua preparação e sustentabilidade operacional.

Compromisso com os direitos humanos e padrões internacionais

A atuação da missão manterá a integração de princípios fundamentais, como a promoção do Direito Internacional Humanitário, do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a proteção de civis, a Cooperação Civil-Militar (CIMIC) e a igualdade de género, garantindo que a conduta das FADM esteja alinhada com as obrigações internacionais.

Para o comandante da Força da Missão, brigadeiro-general Sérgio Estrela, a renovação do mandato é um sinal de confiança na parceria entre a UE e Moçambique. Segundo o comandante, a decisão reconhece o empenho das FADM e o trabalho conjunto realizado, permitindo consolidar progressos e apoiar o reforço de capacidades nacionais cada vez mais eficazes e sustentáveis.