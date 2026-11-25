Impacto direto no bolso feminino: autarquias e distritos recebem fatia generosa

O Conselho de Ministros aprovou o Manual de Procedimentos do PRO-MULHER, fundo destinado ao financiamento de negócios liderados por mulheres, definindo a repartição de recursos para o ano de 2026. Do montante total de 632,5 milhões de meticais, as autarquias receberão 131,7 milhões (20,8%), enquanto os distritos ficarão com 500,8 milhões de meticais (79,2%).

Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мозамбик

Condições do financiamento e execução

O novo manual estabelece que o limite de crédito por beneficiária é de 100 mil meticais, com as seguintes condições financeiras:

Taxa de juro anual de 5%;

Período de carência de até dois meses;

Prazo de reembolso de até 12 meses após o término da carência.

A execução do fundo estará a cargo dos municípios e dos distritos, que deverão assegurar a transparência do processo através de chamadas públicas. É obrigatória a publicação das listas de candidaturas aprovadas e rejeitadas, bem como a divulgação dos montantes concedidos e dos respetivos reembolsos.

Fiscalização e sustentabilidade do fundo

Para garantir a continuidade do programa, os valores reembolsados deverão reverter para o fundo, permitindo o financiamento de novos projectos. A gestão dos recursos estará sujeita a relatórios financeiros trimestrais e a um relatório anual de execução.

O documento prevê ainda mecanismos de auditoria e fiscalização rigorosos, que incluirão a intervenção da Inspecção-Geral do Estado e do Tribunal Administrativo.