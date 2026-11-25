O Conselho de Ministros aprovou o Manual de Procedimentos do PRO-MULHER, fundo destinado ao financiamento de negócios liderados por mulheres, definindo a repartição de recursos para o ano de 2026. Do montante total de 632,5 milhões de meticais, as autarquias receberão 131,7 milhões (20,8%), enquanto os distritos ficarão com 500,8 milhões de meticais (79,2%).
O novo manual estabelece que o limite de crédito por beneficiária é de 100 mil meticais, com as seguintes condições financeiras:
A execução do fundo estará a cargo dos municípios e dos distritos, que deverão assegurar a transparência do processo através de chamadas públicas. É obrigatória a publicação das listas de candidaturas aprovadas e rejeitadas, bem como a divulgação dos montantes concedidos e dos respetivos reembolsos.
Para garantir a continuidade do programa, os valores reembolsados deverão reverter para o fundo, permitindo o financiamento de novos projectos. A gestão dos recursos estará sujeita a relatórios financeiros trimestrais e a um relatório anual de execução.
O documento prevê ainda mecanismos de auditoria e fiscalização rigorosos, que incluirão a intervenção da Inspecção-Geral do Estado e do Tribunal Administrativo.
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