Em Maputo, o julgamento ficou tenso: Venâncio Mondlane abriu uma nova frente no tribunal

No âmbito do julgamento do Processo n.º 52/2025P, o ex-candidato presidencial Venâncio António Bila Mondlane sustentou, durante o seu quinto dia consecutivo de interrogatório, que a violência registada nas manifestações pós-eleitorais foi provocada pela actuação da Polícia da República de Moçambique (PRM) e por operações de false flag coordenadas pelo Serviço de Informações e Segurança de Estado (SISE).

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O arguido, que enfrenta cinco acusações, incluindo incitamento ao terrorismo, apresentou dados de autoridades sanitárias para fundamentar a sua tese. Segundo Mondlane, nos primeiros três dias de protestos, 322 pessoas deram entrada nos principais hospitais da capital, das quais 146 foram vítimas de baleamento, sendo que apenas nove destes casos envolveram balas de borracha.

Alegações de infiltração e violência policial

Venâncio Mondlane argumentou que os crimes contra pessoas não foram instigados por ele, mas sim cometidos pelas forças policiais. Para corroborar a sua posição, solicitou ao Tribunal a exibição de vídeos que demonstrariam elementos da PRM a disparar contra manifestantes na Cidade de Maputo e no distrito de Mecanhelas, província do Niassa.

O ex-candidato destacou que a PRM foi o "ponto fulcral" da violência, contrastando a situação actual com marchas realizadas em Maputo em 2023, que decorreram sem incidentes. Referiu ainda que, no primeiro dia das manifestações, a Polícia provocou o caos, chegando a disparar gás lacrimogénio contra o local onde ele concedia entrevistas à imprensa.

Quanto às alegadas operações de false flag do SISE, Mondlane afirmou que houve a infiltração de agentes entre os manifestantes para descredibilizar o movimento. O arguido pediu a exibição de vídeos de saques e disparos, bem como declarações da antiga Primeira-Dama, Graça Machel, sobre a legitimidade dos protestos e a presença de infiltrados, e da empresária Samanta Lemos, que teria afirmado que a sua indústria foi incendiada por criminosos com a anuência da Polícia.

Defesa contra acusações de subversão e terrorismo

Questionado sobre planos para disseminar ideias radicais ou subverter o Estado, Mondlane alegou que estas acusações foram fabricadas após a aprovação da sua candidatura, quando o SISE teria identificado o seu potencial para vencer as eleições. Segundo o arguido, o objetivo seria inviabilizar a sua actividade política e a eventual tomada de posse.

O ex-candidato apontou irregularidades em procedimentos do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e da Procuradoria-Geral da República, referindo que:

Um relatório de 2 de Outubro de 2024 sobre planos de radicalização careceria de evidências concretas (áudios, fotos ou datas).

Houve pedidos de quebra de sigilo das telecomunicações sem a devida fundamentação inicial.

O Relatório Intercalar da quebra de sigilo emitido pelo SERNIC apresenta falhas graves, como a ausência de logotipo e assinatura, além de conter informações de duas operadoras (Movitel e Tmcel) com anotações manuais e dados de chamadas não sequenciados.

Mondlane afirmou que tal documento foi falsificado para o incriminar, contrastando-o com a regularidade dos relatórios do M-Pesa. Sobre as gravações telefónicas, mencionou que, de 13 áudios da Movitel, apenas um foi recomendado para o processo. Negou ainda que a sua saída do país visasse coordenar protestos do estrangeiro, justificando a decisão por razões de segurança após ter sofrido duas tentativas de assassinato.

Por fim, o arguido defendeu que a subversão do Estado também pode ser cometida por governantes, citando como exemplos o empolamento de resultados eleitorais e a violação de contratos por operadoras de telecomunicações. Mondlane comparou a sua situação jurídica a casos de opositores políticos em países como Zimbabwe, Tanzânia, Uganda e Camarões, que teriam sido detidos ilegalmente para serem removidos do cenário político.