Venâncio Mondlane alega insuficiência de provas em julgamento no Tribunal Supremo

Venâncio Mondlane alega fragilidade de provas em julgamento no Tribunal Supremo

O político Venâncio Mondlane afirmou que a sessão de julgamento realizada esta terça-feira, no Tribunal Supremo, no âmbito das manifestações pós-eleitorais, evidenciou a insuficiência das provas apresentadas contra si. Mondlane sustenta que os elementos constantes no processo não fundamentam a acusação dos cinco crimes que lhe são imputados.

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À saída da audiência, Mondlane criticou a tentativa de introduzir novos elementos durante o julgamento que, segundo a sua perspetiva, não fazem parte dos autos. O político contestou especificamente as referências à queima de torres de telecomunicações das operadoras MCEL, Movitel e Vodacom, alegando que tais dados são novos e desafiando a apresentação de provas concretas com datas para a devida avaliação.

Controvérsia sobre a "lei de retaliação" e violência

Durante a sessão, foi debatido o pronunciamento de Mondlane, efetuado a 17 de janeiro de 2025 em transmissão direta nas redes sociais, relativo à chamada "lei de retaliação”. Naquela ocasião, o político apelou às Forças de Defesa e Segurança para que não assassinassem cidadãos, visando evitar reações em legítima defesa.

Mondlane rejeitou a tese de que o seu discurso teria fomentado a violência contra agentes da Polícia. Para sustentar a sua posição, referiu-se a um relatório do Comando-Geral da Polícia constante no processo, que indicaria que a última morte de um agente policial ocorreu a 13 de janeiro de 2025, quatro dias antes do seu pronunciamento. "Pelo contrário, não só não morreu um único polícia, como as mortes, a partir do dia 17, registaram um decréscimo”, afirmou, descrevendo a sua mensagem como um apelo à consciência.

O político questionou ainda a autenticidade da "gravação 1” — suposta conversa entre si e Forquilha — alegando que o conteúdo já circulava nas redes sociais desde novembro e que não resultou de qualquer intercepção oficial.

Restrições à imprensa e à advocacia

Venâncio Mondlane denunciou a restrição à cobertura jornalística, especificamente a proibição de transmissões diretas das sessões, classificando a medida como uma "agressão tremenda — à liberdade de imprensa e ao direito de acesso à informação'. Sugeriu que os jornalistas promovam uma ação judicial para impugnar a decisão, recorrendo a instrumentos legais nacionais e protocolos internacionais.

Relativamente à participação de advogados no debate público sobre o processo, Mondlane defendeu que a Ordem dos Advogados não deve limitar a liberdade de expressão e consciência dos seus membros em matérias de interesse nacional, argumentando que os profissionais do Direito têm a função de instruir a sociedade sobre conceitos jurídicos.

Mondlane anunciou que a sessão de quarta-feira será crucial, pois será interrogado pelos seus advogados de defesa, ocasião em que promete apresentar elementos já entregues ao Tribunal que poderão trazer "revelações surpreendentes'.