O político Venâncio Mondlane afirmou que a sessão de julgamento realizada esta terça-feira, no Tribunal Supremo, no âmbito das manifestações pós-eleitorais, evidenciou a insuficiência das provas apresentadas contra si. Mondlane sustenta que os elementos constantes no processo não fundamentam a acusação dos cinco crimes que lhe são imputados.
À saída da audiência, Mondlane criticou a tentativa de introduzir novos elementos durante o julgamento que, segundo a sua perspetiva, não fazem parte dos autos. O político contestou especificamente as referências à queima de torres de telecomunicações das operadoras MCEL, Movitel e Vodacom, alegando que tais dados são novos e desafiando a apresentação de provas concretas com datas para a devida avaliação.
Durante a sessão, foi debatido o pronunciamento de Mondlane, efetuado a 17 de janeiro de 2025 em transmissão direta nas redes sociais, relativo à chamada "lei de retaliação”. Naquela ocasião, o político apelou às Forças de Defesa e Segurança para que não assassinassem cidadãos, visando evitar reações em legítima defesa.
Mondlane rejeitou a tese de que o seu discurso teria fomentado a violência contra agentes da Polícia. Para sustentar a sua posição, referiu-se a um relatório do Comando-Geral da Polícia constante no processo, que indicaria que a última morte de um agente policial ocorreu a 13 de janeiro de 2025, quatro dias antes do seu pronunciamento. "Pelo contrário, não só não morreu um único polícia, como as mortes, a partir do dia 17, registaram um decréscimo”, afirmou, descrevendo a sua mensagem como um apelo à consciência.
O político questionou ainda a autenticidade da "gravação 1” — suposta conversa entre si e Forquilha — alegando que o conteúdo já circulava nas redes sociais desde novembro e que não resultou de qualquer intercepção oficial.
Venâncio Mondlane denunciou a restrição à cobertura jornalística, especificamente a proibição de transmissões diretas das sessões, classificando a medida como uma "agressão tremenda — à liberdade de imprensa e ao direito de acesso à informação'. Sugeriu que os jornalistas promovam uma ação judicial para impugnar a decisão, recorrendo a instrumentos legais nacionais e protocolos internacionais.
Relativamente à participação de advogados no debate público sobre o processo, Mondlane defendeu que a Ordem dos Advogados não deve limitar a liberdade de expressão e consciência dos seus membros em matérias de interesse nacional, argumentando que os profissionais do Direito têm a função de instruir a sociedade sobre conceitos jurídicos.
Mondlane anunciou que a sessão de quarta-feira será crucial, pois será interrogado pelos seus advogados de defesa, ocasião em que promete apresentar elementos já entregues ao Tribunal que poderão trazer "revelações surpreendentes'.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.