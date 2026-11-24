Áudio falso no tribunal: Mondlane nega números do SERNIC e exige depoimentos chave

Venâncio Mondlane contesta provas do Ministério Público e pede audição de Graça Machel e Bernardino Rafael

Durante o interrogatório conduzido pela defesa no Tribunal Supremo, nesta terça-feira, Venâncio Mondlane contestou a autenticidade de um áudio apresentado pelo Ministério Público como prova no processo relativo às manifestações pós-eleitorais. O arguido alegou que a acusação se baseia num relatório com informações falsas, especificamente no que toca à identificação de linhas telefónicas.

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Mondlane questionou a validade de um relatório do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), afirmando que, dos quatro números de telefone associados ao seu nome no documento, dois não lhe pertencem. "O próprio relatório do SERNIC apresenta quatro números que, supostamente, são meus, dos quais dois são falsos, não são meus, para além de um relatório falsificado. Então, esta é a base da minha defesa”, declarou.

Fundamentos das manifestações e responsabilidade pelos crimes

Ao ser questionado sobre as motivações para a convocação das manifestações de outubro de 2024, o arguido invocou o acórdão do Conselho Constitucional. Mondlane apontou a existência de irregularidades no apuramento eleitoral, alegando que o órgão reconheceu fraudes nas três eleições, mas anunciou posteriormente "resultados empolados”.

Relativamente às acusações de crimes contra pessoas, a defesa recorreu a dados de um relatório oficial para argumentar que a responsabilidade recai sobre as forças de segurança. Segundo o documento citado, das 320 vítimas registadas, 146 foram baleadas, cinco morreram devido a disparos de armas de fogo e nove foram atingidas por balas de borracha. Com base nestes dados, Mondlane afirmou que a Polícia cometeu os crimes e que os seus discursos não incitaram a violência.

O arguido negou ter controlo sobre as acções dos participantes, reiterando que a mobilização tinha propósitos pacíficos e que repudiou atos de vandalismo, inclusive antes do dia 22 de outubro.

Alegada infiltração e requerimentos de testemunhas

Venâncio Mondlane atribuiu a violência ocorrida a dois fatores: a actuação "desproporcional e criminosa” da Polícia da República de Moçambique (PRM) e a utilização da "técnica da bandeira falsa” por indivíuos infiltrados para desvirtuar o propósito dos protestos.

Para sustentar estas alegações, foram apresentados vídeos de confrontos, declarações de Graça Machel e o testemunho da empresária Samantha Lemos. Esta última relatou que a Polícia se retirou da sua fábrica minutos antes de ser invadida por pessoas que visavam a destruição direta de equipamentos.

Face a estes elementos, a defesa requereu a audição de:

Graça Machel;

Samantha Lemos;

Bernardino Rafael, antigo comandante-geral da PRM.

O Ministério Público opôs-se ao pedido, argumentando que uma solicitação semelhante já fora indeferida pelo Tribunal Supremo, por considerar que os depoimentos poderiam tangenciar a regularidade do processo eleitoral, fugindo ao escopo dos crimes imputados ao arguido. A defesa, contudo, sustenta que o objectivo actual é esclarecer as circunstâncias da violência durante as manifestações.

A sessão, que durou cerca de duas horas, foi marcada por reservas do tribunal e da acusação quanto à extensão das respostas de Mondlane. O arguido reivindicou a "igualdade de armas” para contextualizar as suas declarações e evitar ambiguidades.