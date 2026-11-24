Província de Maputo: governador alerta para roubos de gado, conflitos de terra e acidentes rodoviários

O Procurador-Geral da República, Américo Letela, defendeu a necessidade de intensificar o combate à mineração ilegal em Moçambique através de uma intervenção abrangente que cubra todo o ciclo de exploração dos recursos minerais. A estratégia deve englobar desde a atribuição de licenças até ao processamento, comercialização e exportação, visando a protecção da economia nacional e dos interesses do Estado.

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A posição foi assumida durante a abertura da 19.ª Sessão Ordinária do Conselho Coordenador do Ministério Público, sob o lema "Ministério Público ao serviço do Estado de Direito e da Justiça”. O Procurador-Geral alertou que a exploração de riquezas minerais à margem da lei prejudica o desenvolvimento nacional e a melhoria das condições de vida da população.

Foco na rede de facilitação e crimes fiscais

Américo Letela argumentou que a mineração ilegal representa uma ameaça à segurança, à sustentabilidade ambiental e à autoridade do Estado, especialmente quando associada a práticas de corrupção, evasão fiscal e falhas na fiscalização. Nesse sentido, defendeu que a actuação do Ministério Público não deve restringir-se à responsabilização criminal dos operadores no terreno, mas estender-se a todos os intervenientes, incluindo aqueles envolvidos na emissão irregular de concessões e licenças mineiras.

O dirigente sublinhou a importância de assegurar que os volumes de produção declarados coincidam com os recursos efectivamente extraídos e exportados, combatendo a subdeclaração de produção, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais. Apontou ainda o contrabando e as infracções aduaneiras como factores que distorcem a concorrência e privam o Estado de receitas essenciais.

Recursos florestais e gestão territorial

A luta contra a exploração ilegal de recursos florestais e faunísticos foi apontada como outra prioridade, devido aos danos causados pelo corte ilegal de madeira e pelo transporte clandestino de produtos, em violação das normas de biodiversidade e equilíbrio ecológico. O Procurador-Geral apelou a uma maior cooperação entre o Ministério Público e as entidades de fiscalização e licenciamento para identificar operadores ilegais e agentes que facilitem a violação da lei no exercício das suas funções.

Além disso, foi defendida uma intervenção mais activa na protecção do património público, da saúde pública e do ordenamento territorial, com especial atenção à ocupação desordenada de áreas de risco e zonas protegidas. Letela salientou que a instituição deve privilegiar a prevenção e a protecção das comunidades, em vez de se focar apenas na punição posterior.

Desempenho institucional e desafios provinciais

Quanto ao desempenho do Ministério Público, o Procurador-Geral destacou que a avaliação da actividade não pode basear-se apenas no número de processos ou acusações, mas sim no impacto real na protecção dos direitos dos cidadãos e dos bens públicos.

Durante o encontro, o Governador da Província de Maputo, Manuel Tuli, expôs as preocupações das autoridades provinciais relativamente ao aumento dos roubos de gado, conflitos de terra e acidentes de viação. Tuli reafirmou o compromisso do Conselho Executivo Provincial em garantir as condições necessárias para o funcionamento dos órgãos da administração da justiça, visando a consolidação do Estado de Direito Democrático e a protecção da dignidade humana.