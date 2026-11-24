O tribunal viveu um dia tenso: em Moçambique, Mondlane deixou pontos decisivos em aberto

O ex-candidato à Presidência da República, Venâncio António Bila Mondlane, compareceu nesta segunda-feira ao Tribunal Supremo para responder às acusações relacionadas com as manifestações convocadas após as eleições de outubro de 2024. O processo centra-se no repúdio à alegada fraude eleitoral e nos eventos que se seguiram aos pleitos.

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Intervenção da Rede Viária de Moçambique (REVIMO)

A sessão foi marcada pela intervenção da empresa Rede Viária de Moçambique (REVIMO), concessionária de diversas vias principais e da Ponte Maputo-KaTembe, que atua no processo como assistente. Representado pelo advogado Rodrigo Rocha, o assistente questionou a legitimidade do arguido em descredibilizar entidades públicas, especificamente os Juízes Conselheiros do Conselho Constitucional.

O questionamento baseou-se numa transmissão em direto (live) realizada a 23 de dezembro de 2024, na qual Mondlane mencionou a "queima” da Presidente do Conselho Constitucional e dos seus colaboradores. Em sua defesa, Venâncio Mondlane esclareceu que se referia a uma "queima de imagem” com o intuito de descredibilizar as instituições, e não a qualquer ato de violência física ou assassinato.

Controvérsias sobre discursos e a morte de Elvino Dias

O tribunal abordou ainda declarações feitas numa transmissão de 24 de outubro de 2024, onde o arguido prometeu "25 dias de terror” aos responsáveis pelo assassinato de Elvino Dias, seu antigo mandatário, e aos envolvidos na adulteração dos resultados eleitorais.

Defesa do arguido: Mondlane afirmou que não necessitava de mandato para falar de "assassinos” e que o "clima de terror” consistia em manter a visibilidade do crime nas manchetes dos jornais através de protestos e repúdio.

Mondlane afirmou que não necessitava de mandato para falar de "assassinos” e que o "clima de terror” consistia em manter a visibilidade do crime nas manchetes dos jornais através de protestos e repúdio. Infraestruturas: Sobre a destruição de redes de telecomunicações, o arguido negou ter recomendado tais atos, alegando que as suas críticas se dirigiam ao quebra do contrato social pelas operadoras devido à suspensão da internet.

Tese de "False Flags” e atuação das FDS

Venâncio Mondlane reiterou a tese de que o vandalismo ocorrido durante os protestos resultou de false flags - ações protagonizadas por infiltrados, incluindo membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS), com o objetivo de desvirtuar o propósito das manifestações. O arguido afirmou que as manifestações cumpriram 99% do seu propósito pacífico, admitindo apenas um desvio de 1%, sem, contudo, detalhar a natureza desse desvio.

Quanto à menção a uma fase "Turbo V8” após o Acórdão de validação das eleições, Mondlane declarou que não havia medidas concretas planeadas, tratando-se apenas de um momento de tensão.

Estado do Processo

O advogado da REVIMO suspendeu o interrogatório após formular menos de 50 das 125 perguntas previstas, alegando que as respostas do arguido eram evasivas (em "circum-navegação”). A assistência aguarda agora a validação das provas submetidas pelo Ministério Público e a audição das testemunhas arroladas.