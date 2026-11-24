O ex-candidato à Presidência da República, Venâncio António Bila Mondlane, compareceu nesta segunda-feira ao Tribunal Supremo para responder às acusações relacionadas com as manifestações convocadas após as eleições de outubro de 2024. O processo centra-se no repúdio à alegada fraude eleitoral e nos eventos que se seguiram aos pleitos.
A sessão foi marcada pela intervenção da empresa Rede Viária de Moçambique (REVIMO), concessionária de diversas vias principais e da Ponte Maputo-KaTembe, que atua no processo como assistente. Representado pelo advogado Rodrigo Rocha, o assistente questionou a legitimidade do arguido em descredibilizar entidades públicas, especificamente os Juízes Conselheiros do Conselho Constitucional.
O questionamento baseou-se numa transmissão em direto (live) realizada a 23 de dezembro de 2024, na qual Mondlane mencionou a "queima” da Presidente do Conselho Constitucional e dos seus colaboradores. Em sua defesa, Venâncio Mondlane esclareceu que se referia a uma "queima de imagem” com o intuito de descredibilizar as instituições, e não a qualquer ato de violência física ou assassinato.
O tribunal abordou ainda declarações feitas numa transmissão de 24 de outubro de 2024, onde o arguido prometeu "25 dias de terror” aos responsáveis pelo assassinato de Elvino Dias, seu antigo mandatário, e aos envolvidos na adulteração dos resultados eleitorais.
Venâncio Mondlane reiterou a tese de que o vandalismo ocorrido durante os protestos resultou de false flags - ações protagonizadas por infiltrados, incluindo membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS), com o objetivo de desvirtuar o propósito das manifestações. O arguido afirmou que as manifestações cumpriram 99% do seu propósito pacífico, admitindo apenas um desvio de 1%, sem, contudo, detalhar a natureza desse desvio.
Quanto à menção a uma fase "Turbo V8” após o Acórdão de validação das eleições, Mondlane declarou que não havia medidas concretas planeadas, tratando-se apenas de um momento de tensão.
O advogado da REVIMO suspendeu o interrogatório após formular menos de 50 das 125 perguntas previstas, alegando que as respostas do arguido eram evasivas (em "circum-navegação”). A assistência aguarda agora a validação das provas submetidas pelo Ministério Público e a audição das testemunhas arroladas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como o repolho branco fermentado naturalmente preserva textura crocante e concentra vitamina C sem precisar de açúcar ou vinagre.