Governo de Moçambique definirá novo concessionário da N4 em março

O Governo de Moçambique deverá anunciar, em março do próximo ano, a entidade que assumirá a nova concessão da estrada N4, no troço que liga Maputo a Witbank. A informação foi revelada recentemente pela Revista de Logística e Supply Chain + Cultura.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:AmigoDia&action=edit&redlink=1 is licensed under лицензии GNU Free Documentation License Мапуту - столица Мозамбика

De acordo com o Ministro dos Transportes e Logística, Matlombe, existem atualmente três empresas a disputar o negócio, entre as quais se encontra a atual concessionária, a Trans African Concessions (TRAC). Até ao momento, não foram divulgados os nomes das restantes concorrentes, os detalhes das propostas apresentadas, nem o modelo financeiro da nova concessão, incluindo a eventual existência e o valor de rendas a reverter para o Estado.

Investimentos e transparência da TRAC

A TRAC afirma ter investido 65 mil milhões de rands desde 1997, referindo que 40% desse montante foi alocado ao lado moçambicano. Contudo, a concessionária não disponibilizou dados sobre os lucros obtidos ao longo dos últimos 30 anos de operação, nem justificou a oportunidade da divulgação de certos trabalhos realizados em território nacional apenas na véspera da decisão sobre o futuro do contrato.

A controvérsia da Portagem de Maputo

Um ponto central de questionamento prende-se com a Portagem de Maputo. O traçado original da N4 previa a terminação no entroncamento da antiga Abel Baptista com a estrada Maputo-Namaacha, não contemplando inicialmente o alargamento da Matola até à EN1 na Maquinag e a via de acesso ao Porto de Maputo.

Surgem alegações de que a alteração do projeto para incluir este alargamento não teria sido motivada por razões operacionais, mas sim por interesses de rent seeking. Referências a investigações do jornalista Carlos Cardoso, publicadas no jornal Metical em 1997, sugerem que a pressão para a inclusão do eixo da Matola teria partido de figuras da elite política que se sentiam excluídas dos dividendos gerados pelo traçado inicial.

Este alargamento foi posteriormente integrado através da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Maputo (SDCM), com a premissa de que a TRAC assumiria os custos. A SDCM conta com os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) como um dos seus sócios, mas permanecem incógnitas a identidade dos demais parceiros, os valores investidos e os lucros auferidos com a operação da portagem.

Questões pendentes sobre a nova concessão

A proximidade da nova concessão levanta questões fundamentais que aguardam resposta do Ministério dos Transportes e Logística:

Qual foi o custo real do investimento no troço Ceres/EN1 e qual a receita total gerada pela Portagem de Maputo?

O investimento inicial já foi totalmente amortizado?

Qual foi a renda paga pela SDCM?

Como ficará a Portagem de Maputo na nova concessão: será mantida e sob que bases?

Haverá uma redução da taxa de portagem para um valor condizente com a manutenção, em vez de manter níveis de taxa de investimento?