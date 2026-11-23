Governador de Nampula alerta para a destruição de recursos pesqueiros em Nacala

Governador de Nampula alerta para riscos da destruição de recursos pesqueiros

O governador da província de Nampula, Eduardo Abdula, alertou para a urgência de proteger os recursos pesqueiros para garantir a sobrevivência das comunidades actuais e a preservação do sustento para as gerações futuras. As declarações foram feitas na cidade de Nacala, na praia de Naherenque, durante a celebração do Dia Mundial da Pesca.

Photo: commons.wikimedia.org by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки

O governante sublinhou que práticas prejudiciais, como a destruição de mangais, o uso de redes proibidas e a captura de peixes juvenis, comprometem a viabilidade da pesca a longo prazo. Eduardo Abdula defendeu que a responsabilidade pela preservação dos mares deve ser partilhada entre os pescadores e o Governo.

Segundo o governador, é fundamental que o Estado crie condições para que a actividade seja mais produtiva e sustentável, melhorando os processos de conservação e comercialização do pescado, para que os pescadores possam exercer a profissão de forma responsável.

Dados de produção e metas provinciais

A província de Nampula, que conta com dez distritos costeiros abrangendo cerca de 460 quilómetros de costa — entre Moma e Memba -, registou os seguintes indicadores:

Crescimento: A produção pesqueira cresceu 3% entre Janeiro e Outubro deste ano, em relação ao mesmo período de 2025.

A produção pesqueira cresceu 3% entre Janeiro e Outubro deste ano, em relação ao mesmo período de 2025. Volume actual: Foram produzidas 116 mil toneladas, aproximando-se da meta de 123 mil toneladas fixada para o período.

Foram produzidas 116 mil toneladas, aproximando-se da meta de 123 mil toneladas fixada para o período. Previsão para 2027: A meta é atingir a produção de 157 mil toneladas, valor que representa cerca de 40% no âmbito da economia azul.

As informações foram detalhadas por Joaquim Tomás, director provincial da Agricultura e Pescas, que manifestou confiança no cumprimento do plano anual.

Reforço de meios e segurança marítima

Durante as comemorações, foi efectuada a entrega de barcos a motor e insumos, incluindo redes, a um grupo de pescadores para potenciar a capacidade de operação, especialmente em mar aberto.

Aproveitando a ocasião, as autoridades instaram os beneficiários a respeitarem rigorosamente as normas de segurança marítima e a observarem as condições meteorológicas, visando a prevenção de acidentes e a salvaguarda de vidas humanas.