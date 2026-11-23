O governador da província de Nampula, Eduardo Abdula, alertou para a urgência de proteger os recursos pesqueiros para garantir a sobrevivência das comunidades actuais e a preservação do sustento para as gerações futuras. As declarações foram feitas na cidade de Nacala, na praia de Naherenque, durante a celebração do Dia Mundial da Pesca.
O governante sublinhou que práticas prejudiciais, como a destruição de mangais, o uso de redes proibidas e a captura de peixes juvenis, comprometem a viabilidade da pesca a longo prazo. Eduardo Abdula defendeu que a responsabilidade pela preservação dos mares deve ser partilhada entre os pescadores e o Governo.
Segundo o governador, é fundamental que o Estado crie condições para que a actividade seja mais produtiva e sustentável, melhorando os processos de conservação e comercialização do pescado, para que os pescadores possam exercer a profissão de forma responsável.
A província de Nampula, que conta com dez distritos costeiros abrangendo cerca de 460 quilómetros de costa — entre Moma e Memba -, registou os seguintes indicadores:
As informações foram detalhadas por Joaquim Tomás, director provincial da Agricultura e Pescas, que manifestou confiança no cumprimento do plano anual.
Durante as comemorações, foi efectuada a entrega de barcos a motor e insumos, incluindo redes, a um grupo de pescadores para potenciar a capacidade de operação, especialmente em mar aberto.
Aproveitando a ocasião, as autoridades instaram os beneficiários a respeitarem rigorosamente as normas de segurança marítima e a observarem as condições meteorológicas, visando a prevenção de acidentes e a salvaguarda de vidas humanas.
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Estas raças reagem a mudanças na rotina e tensão ambiental com sinais físicos e comportamentais específicos que requerem ajustes na estrutura diária em vez de punições.