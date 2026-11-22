O Governo de Moçambique entregou 87 embarcações de pesca artesanal motorizadas a pescadores da província de Gaza, como parte das medidas de recuperação de meios de produção perdidos durante as cheias que atingiram o Sul do país no início deste ano.
A iniciativa integra um plano nacional de mobilização de 210 embarcações, estando previstas mais 123 unidades para as restantes províncias do Sul e Centro que também foram impactadas pelas inundações.
A distribuição dos barcos na província de Gaza foi organizada da seguinte forma:
Além dos barcos, o Governo mobilizou, a nível nacional, 1.193 artes de pesca sustentáveis, das quais 231 foram destinadas a Gaza. Para o apoio à aquacultura, foram disponibilizadas 20 gaiolas flutuantes, 50 toneladas de ração, mais de 79 mil alevinos e quatro cozinhas móveis.
Durante a cerimónia realizada no Bilene, por ocasião do Dia Mundial da Pesca, o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, destacou que a introdução de embarcações motorizadas visa ampliar a autonomia no mar, aumentar a produtividade e elevar a qualidade do pescado, garantindo simultaneamente maior segurança para as equipas de pescadores e as suas famílias.
O ministro sublinhou ainda que esta modernização contribui para reduzir a pressão sobre os estuários e zonas costeiras. De acordo com dados apresentados, a pesca artesanal continua a ser o pilar do sector, representando cerca de 97% da produção nacional de pescado (374 mil toneladas das 387 mil toneladas produzidas nos primeiros nove meses do ano).
O evento marcou o lançamento da componente pesqueira do Programa de Transformação Agrária, no quadro do PROSPERA. Esta iniciativa governamental foca-se no apoio de emergência a produtores afectados por choques climáticos, facilitando o acesso a crédito, assistência técnica e mercados.
Roberto Mito Albino instou as comunidades costeiras e os pescadores a assegurarem a conservação dos recursos através do respeito pelo defeso e pela veda, do combate à pesca ilegal, da protecção do mangal e da manutenção da limpeza das praias.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.