Venâncio Mondlane questiona autenticidade de vídeos apresentados pelo Ministério Público

Venâncio Mondlane nega ter ordenado bloqueios à circulação e questiona provas do Ministério Público

O antigo candidato presidencial, Venâncio Mondlane, rejeitou, durante o interrogatório realizado nesta quinta-feira, a acusação de ter emitido orientações para impedir a livre circulação de pessoas no contexto das manifestações pós-eleitorais de 2024. O arguido questionou a autenticidade de excertos de vídeos apresentados pelo Ministério Público, alegando que as gravações foram editadas e exigindo a sua reprodução integral para garantir o correto enquadramento das suas declarações.

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Controvérsias sobre a circulação e prioridades sociais

Ao ser confrontado com uma transmissão em direto do dia 8 de dezembro de 2024, na qual referiu ter recebido chamadas de cidadãos impedidos de se deslocarem aos seus postos de trabalho, Mondlane afirmou que não possuía autoridade legal para permitir ou restringir a passagem.

"Eu não tinha poder de deixar ou não deixar de passar. O ponto era apenas sobre um debate com essas pessoas. Por isso mesmo, não posso responder sim ou não”, esclareceu o arguido.

Sobre a menção à circulação de categorias profissionais específicas, como médicos e advogados, durante a paralisação, Mondlane defendeu que o seu objetivo era promover uma reflexão sobre as prioridades sociais e as mortes registadas no período.

Manifestações junto à CNE e proteção de instituições

O interrogatório abordou ainda os eventos de 29 de outubro de 2024, quando Mondlane convocou manifestações junto à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e apelou para que os técnicos da instituição não comparecessem ao serviço. O arguido justificou que a orientação visava proteger as instituições de atos de vandalismo e da atuação de infiltrados que pretendiam manipular os protestos.

Questionado sobre as possíveis consequências para os funcionários, Mondlane declarou que a sua intenção era evitar confrontos diretos entre os manifestantes e os membros da instituição, visando preservar a integridade e a dignidade de ambos.

Alegações de ameaças ao Conselho Constitucional

Outro ponto central do interrogatório incidiu sobre um vídeo de 23 de dezembro de 2024, no qual Mondlane afirmou que a presidente do Conselho Constitucional e os seus colegas "nunca mais terão paz na sua vida”.

Embora tenha assumido a autoria do vídeo, Mondlane contestou a forma como o excerto foi apresentado, alegando que o conteúdo foi modificado. Segundo o arguido, a expressão utilizada insere-se num contexto de linguagem quotidiana e não constitui uma ameaça de violência física.

"Estou a dizer que as consequências daquela acção vão-lhe tirar a paz, o sono, a tranquilidade, e não ir à via dos factos”, justificou.

Mondlane reiterou que não pretende exercer o direito ao silêncio, mas sublinhou a necessidade de ter acesso à totalidade das gravações para responder aos questionamentos com base no contexto original, alegando a existência de cortes propositados nos vídeos apresentados pela acusação.