Juiz de Maputo legaliza prisão preventiva de servidores do Protocolo do Estado e Finanças

Quatro funcionários públicos — dois pertencentes ao Protocolo do Estado e dois do Ministério das Finanças — foram colocados em prisão preventiva após as investigações conduzidas pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC).

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As detenções ocorreram no dia 18 de novembro, tendo a medida de prisão sido legalizada no dia seguinte por decisão do Juiz da Secção de Instrução Criminal da Cidade de Maputo. Os arguidos respondem por indiciações de corrupção passiva para acto ilícito, crime tipificado no artigo 425 do Código Penal.

Detalhes da Investigação

De acordo com as informações disponibilizadas pelo GCCC, os detidos teriam exigido a um agente económico uma percentagem do valor que lhe era devido por serviços prestados ao Protocolo do Estado. A alegada exigência baseava-se na promessa de intervir junto da Direcção Nacional do Tesouro para acelerar o desembolso dos referidos fundos.

No âmbito do processo investigativo, foram realizadas operações de busca e apreensão para a recolha de evidências.