Comitê Olímpico da Guiné-Bissau: presidente suspende secretário-geral por violação de estatutos

A crise interna no Comité Olímpico da Guiné-Bissau (COGB) atingiu um ponto de ruptura institucional quando o presidente Fernando Arlete suspendeu o secretário-geral, Eugénio de Oliveira Lopes. A medida, formalizada no Despacho n.º 013/GP-COGB/2026 de 16 de novembro de 2026, interrompeu imediatamente as funções administrativas, representativas e de comunicação do cargo. Esta decisão não é apenas um conflito pessoal, mas uma reconfiguração do poder executivo dentro da estrutura olímpica, baseada em alegadas violações estatutárias.

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A fundamentação jurídica da suspensão assenta nos artigos 20.º e 22.º dos Estatutos do COGB, invocando a quebra do vínculo de confiança necessário entre a Presidência e o Secretariado. O despacho cita o processo eleitoral de setembro de 2025, referindo um memorando de entendimento para fusão de candidaturas entre Arlete e Lopes que, segundo a direção, foi violado na véspera da votação. Além disso, são apontados atos de desobediência institucional, como o envio de correspondência a parceiros internacionais sem autorização, deslocações ao estrangeiro não aprovadas e tentativas de questionar a legitimidade da atual direção junto de organismos olímpicos regionais.

Em resposta, um bloco de dez federações filiadas, incluindo Andebol, Atletismo, Basquetebol, Judo, Ténis de Mesa, Ténis, Desportos Aquáticos, Desportos de Inverno, Taekwondo e a Comissão de Atletas, acionou o mecanismo de controlo coletivo previsto nos estatutos. Em 19 de novembro, solicitaram a convocação de uma Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) para 19 de dezembro de 2026. Este pedido visa restaurar a estabilidade institucional e auditar o funcionamento da organização sob a gestão atual.

As federações listam falhas concretas de governança: a ausência de assembleias gerais durante aproximadamente um ano, a inexistência de um programa de atividades e um orçamento formalmente aprovado, bem como a não nomeação dos vice-presidentes exigidos pelos estatutos. Há ainda questionamentos sobre a gestão financeira, alegando que pagamentos foram autorizados exclusivamente pela assinatura do presidente, em violação às regras que exigem assinaturas conjuntas para a movimentação de fundos. O documento aponta igualmente dúvidas sobre a legalidade de certas nomeações e alegadas interferências da Presidência nas competências de outros órgãos do COGB.

A convolução entre a suspensão unilateral do secretário-geral e o pedido de AGE revela uma disputa pela interpretação das regras de competência e legitimidade dentro do COGB. Enquanto a Presidência age com base na discricionariedade estatutária sobre a confiança administrativa, as federações recorrem ao poder soberante da Assembleia-Geral para validar ou reverter as ações do executivo. A eventual realização da AGE em dezembro constituirá o momento decisório que definirá se a governança atual será mantida, corrigida ou substituída, estabelecendo o precedente para a estabilidade institucional do desporto olímpico na Guiné-Bissau.