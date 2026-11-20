Angola deixa de exportar só matéria bruta: refinaria em Viana altera o rumo do setor aurífero

Angola inaugura esta sexta-feira a primeira refinaria de ouro do país, instalada no Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana. A infraestrutura, construída pelo grupo estatal Endiama via GEOANGOL, altera a lógica do setor ao permitir que o país deixe de apenas extrair e exportar a matéria-prima bruta para processar e certificar o metal em território nacional.

Photo: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

A unidade tem capacidade para processar até 25 quilogramas de ouro por dia. O complexo não se limita à refinação; integra também um laboratório e a primeira contrastaria pública do país, órgão responsável por verificar a pureza do ouro, da prata e da platina, emitindo as marcas oficiais de garantia necessárias para que o metal seja aceite em bolsas de valor e instituições financeiras internacionais.

O custo e o tempo da industrialização

O investimento para a concretização da refinaria foi de 4,8 milhões de dólares. Embora o objetivo seja agregar valor ao mineral e estimular serviços complementares de joalharia e tecnologia, o caminho até à inauguração foi marcado por sucessivos adiamentos. O início da produção foi previsto inicialmente para fevereiro de 2023, depois deslocado para o segundo semestre de 2024, vindo a concretizar-se apenas agora, em novembro de 2026.

Para viabilizar a operação técnica, o Governo promoveu a capacitação de 23 jovens angolanos, que realizaram formação especializada na cidade do Porto, em Portugal. Esta medida visa garantir que a gestão do laboratório e dos processos de refinação seja feita por quadros nacionais.

A base de alimentação da refinaria

A viabilidade da refinaria depende do fluxo de produção vindo de diversas províncias, como Cabinda, Cuanza Norte, Bengo, Huíla e Huambo. Entre os projetos apontados para alimentar a unidade destaca-se o Buco Zau, em Cabinda, promovido pela Mineração Buco Zau, que possui uma capacidade de lavaria de 150 toneladas por hora.

A transição para o processamento industrial surge num contexto onde Angola já figura na lista de produtores e exportadores de ouro desde 2019, com destaque para projetos na província da Huíla, como a mina de Chipindo. O objetivo do Executivo é que a certificação local elimine a dependência de processos externos, permitindo que o ouro nacional atinja padrões de excelência para a comercialização direta.