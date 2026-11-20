Américo Letela insta SERNIC a investigar toda a cadeia da mineração ilegal em Moçambique

O Procurador-Geral da República, Américo Letela, instou a intensificação das investigações sobre a mineração ilegal em Moçambique, defendendo que a atuação das autoridades deve focar-se não apenas nos garimpeiros, mas também em quem financia, organiza e protege as redes de exploração clandestina.

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Durante a cerimónia de tomada de posse dos novos diretores do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), em Maputo, Letela afirmou que as operações contra a mineração ilegal não podem se limitar à detenção de trabalhadores nos locais de extração ou à apreensão de equipamentos.

Segundo o Procurador-Geral, as investigações devem abranger toda a cadeia de exploração ilícita, incluindo:

Financiadores e intermediários;

Organizadores das atividades;

Indivíduos que possam estar a proteger estas redes a partir de instituições do Estado.

Desafios regulatórios e impactos socioambientais

A mineração ilegal continua a representar um desafio significativo para as autoridades moçambicanas. Embora a mineração artesanal e de pequena escala tenha sido formalmente reconhecida no quadro legal do país em 2002, e as exigências de licenciamento tenham sido apertadas em 2016, a extração de minerais sem as devidas autorizações persiste.

Para além das perdas económicas resultantes da extração e venda ilegal de minerais, a atividade gera graves preocupações ambientais e de segurança, tais como a degradação do solo, a poluição de rios, acidentes nos locais de extração e a utilização de mercúrio na extração de ouro, com impactos prejudiciais para a saúde das comunidades locais.

Redes de proteção e dados do setor

A existência de alegadas redes de corrupção e de proteção institucional sublinha, na visão de Américo Letela, a necessidade de investigações mais abrangentes para identificar os verdadeiros beneficiários e organizadores destas atividades.

Dados do primeiro Recenseamento de Mineiros Artesanais, realizado em 2021, identificaram 2.162 locais de mineração artesanal, dos quais 1.577 estavam ativos, envolvendo aproximadamente 229.680 mineiros. Importa notar que a mineração artesanal não é automaticamente equiparada à mineração ilegal, uma vez que o censo abrangeu todo o setor, incluindo atividades devidamente autorizadas.

A posição do Procurador-Geral enfatiza a necessidade de transitar de operações focadas no operador de pequena escala para a desarticulação das estruturas financeiras e de comércio que sustentam a exploração clandestina, garantindo que os responsáveis organizacionais não fiquem imunes à justiça.