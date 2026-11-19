Venâncio Mondlane rejeita acusações de incitamento ao vandalismo durante audição

Venâncio Mondlane nega incitamento à destruição de infraestruturas em julgamento

Venâncio Mondlane rejeitou, durante a sua audição em tribunal, as acusações de ter incitado à destruição de infraestruturas e ao vandalismo durante as manifestações ocorridas após as eleições. O arguido defendeu que as suas intervenções públicas tiveram natureza estritamente política e que, em diversos momentos, recorreu ao uso de metáforas.

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Interrogatório e contestação de provas

No âmbito da produção de prova, Mondlane foi questionado sobre a alegada ligação entre as suas transmissões em directo e os actos de violência registados. O arguido negou qualquer relação e desafiou o Ministério Público a apresentar evidências concretas.

"Peço que passemos um vídeo em que eu tenha orientado manifestantes para queimar indústrias, queimar pneus, parar pessoas e destruir”, afirmou Mondlane, sublinhando que, na ausência de tais provas, as acusações se resumiriam a retórica.

Contexto político e uso de metáforas

O Tribunal confrontou o arguido com uma transmissão datada de 29 de Outubro, na qual teria apelado a uma marcha sobre Maputo com a intenção de tomar o poder. Em resposta, Mondlane sustentou que as declarações devem ser analisadas dentro do contexto de reivindicação pela verdade eleitoral.

O arguido explicou que a expressão "povo no poder” não representava a ocupação física da Assembleia da República ou de outras instituições do Estado, mas sim a mobilização popular. Relativamente a expressões mais fortes, como a menção à Lei de Talião ou a frase sobre "varrer para o inferno” as Forças de Defesa e Segurança, Mondlane alegou que não devem ser interpretadas literalmente, classificando o "inferno" como um conceito metafórico.

Acusações de terrorismo e condutas desviantes

Face às acusações de incitamento e instigação ao terrorismo — algumas das imputações mais graves entre os cinco crimes de que é acusado — Venâncio Mondlane negou ter provocado terror na população. Afirmou ainda que, através das suas transmissões, repudiou sistematicamente os comportamentos desviantes que ocorreram durante as manifestações.

Questões processuais e defesa

O julgamento foi marcado, pelo terceiro dia consecutivo, pela questão da intervenção do advogado Chamir Mendes. A equipa de defesa insiste na autorização para que o advogado possa intervir activamente no processo, contestando a decisão provisória do Tribunal que, embora aceite a sua presença na equipa, ainda não lhe concedeu o direito à palavra. O colectivo de juízes ainda não proferiu uma decisão definitiva sobre este ponto.